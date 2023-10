Serie A: Colpani, Zirkzee e Gudmundsson, il talento vive anche in provincia

Colpani, il Flaco del Monza, è finito nel mirino di Milan e Juve. I rossoneri anche su Zirkzee e Krstovic: per il leccese è derby con l'Inter. Gudmundsson via dal Genoa a gennaio?

Colpani, Zirkzee, Krstovic e Gudmundsson: eccoli qui, i volti nuovi della Serie A. Talenti di provincia che entusiasmano e infiammano piazze come Monza, Bologna, Lecce e Genoa, che provano a ritagliarsi un ruolo importante nel campionato italiano. Calciatori che si candidano a essere i prossimi protagonisti del mercato: con questo rendimento, infatti, è difficile passare inosservati.

Super Colpani: ‘El Flaco’ italiano che sta mettendo le ali al Monza

Sono quattro i sigilli in campionato per Andrea Colpani. Il classe 1999 di Brescia, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta che, però, non ha scommesso sul suo talento, si sta imponendo con la casacca del Monza. Già eguagliato – in sole otto presenze – il record di reti fissato la scorsa stagione, quando scese in campo 27 volte. Palladino si gode le prestazione del ‘Flaco’ italiano e incrocia le dita in vista di gennaio. Già, pare proprio che il centrocampista offensivo del club brianzolo sia finito nel mirino di Milan e Juventus.

Da Zirkzee a Orsolini: Thiago Motta si sfrega le mani

Al Dall’Ara è scoppiata la Zirkzee-mania. L’attaccante 2001 olandese ex Bayern Monaco sta conquistando proprio tutti dopo un primo anno di apprendistato a Bologna. Certo, non è un cecchino spietato sotto rete (due gol in otto presenze), ma il lavoro che fa per la squadra sfruttando ogni centimetro del suo fisico e la qualità di cui dispone lo rendono uno dei prospetti più interessanti della Serie A 2023/24. E le big iniziano a seguirlo con interesse: su tutte, il Milan, a caccia di un vice Giroud. Ma a Bologna sono in estasi anche per Orsolini, finalmente tornato al top dopo le noie causate dalla pubalgia: quattro reti nelle ultime due gare per l’esterno offensivo di Thiago Motta.

Krstovic e Gudmundsson: l’oro di Lecce e Genoa

Krstovic sta facendo le fortune del Lecce e dei fanta-allenatori: già quattro i gol per il 23enne centravanti montenegrino pescato da Pantaleo Corvino su consiglio di Vucinic. Costato quattro milioni, il suo valore si è già triplicato: l’Inter e il solito Milan ne monitorano la crescita. Il Genoa, invece, strabuzza gli occhi grazie al tandem offensivo composta da Gudmundsson e Retegui. Per il Grifone sarà dura resistere agli assalti per l’islandese, che potrebbe partire già durante le finestra invernale di mercato.