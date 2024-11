Pagelle di Lazio-Bologna 3-0: Pobega rovina tutto. Zaccagni gol e assist. Prima gioia per Gigot

L'espulsione del centrocampista rossoblù costringe gli ospiti a una gara quasi esclusivamente difensiva. Alla fine il muro crolla con i capitolini che colpiscono tre volte.

La domenica di Serie A si conclude con il successo della Lazio sul Bologna. La frittata per i felsinei la prepara Pobega che si fa cacciare fuori dopo appena 35 minuti di gioco. A quel punto i biancocelesti forzano, con gli ospiti che pensano solamente a difendersi. Prova e prova, alla fine il gol arriva con Gigot al 68′. I rossoblù crollano e Zaccagni raddoppia immediatamente e nel finale Dele-Bashiru fa tris. La partita così è finita, con la seconda sconfitta in campionato per la formazione di Italiano.

Le scelte di Baroni e Italiano

La Lazio è reduce da sei vittorie consecutive, contando anche l’Europa League. Baroni ha perso Nuno Tavares, rimpiazzato da Pellegrini. Conferme per Vecino e Pedro dal primo minuto nel 4-3-3 disegnato dal tecnico fiorentino per i biancocelesti. Il Bologna, dopo un inizio complicato, si è ritrovato. Italiano non rinuncia a Orsolini (4 gol di fila) e sceglie Karlsson sul fronte opposto. Tra i pali Skorupski è influenzato, con Ravaglia pertanto numero 1.

Pobega inguaia Italiano: espulsione assai ingenua

Il primo tempo scorre via in maniera abbastanza equilibrata. Certo, la Lazio dimostra di avere qualcosa in più ma non trova il modo di concretizzare il leggero predominio. Guendouzi spreca una ghiottissima palla gol in contropiede incartandosi e permettendo il recupero della retroguardia felsinea. La sciocchezza che cambia il match la commette Pobega che, già ammonito, fa un fallo senza senso ricevendo il secondo giallo e lasciando i compagni in inferiorità numerica.

I rossoblù crollano: Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru li affossano

In 10 contro 11 il Bologna deve badare quasi esclusivamente a difendersi. Castellanos sfiora soltanto l’1-0 e Baroni decide di irrobustire l’attacco affiancandogli Dia. Tra i tanti potenziali protagonisti spunta il più imprevisto: è Gigot che di testa sfrutta l’assist di Zaccagni segnando il più facile dei gol. Pochi minuti dopo lo stesso Zaccagni si mette in proprio confezionando il 2-0. Nel finale ci pensa Dele-Bashiru a chiudere definitivamente i conti col 3-0.

Top e flop della Lazio

Zaccagni 7 Assist e poi gol: giocatore determinante.

Assist e poi gol: giocatore determinante. Rovella 6,5 Crescita evidente dall’arrivo di Baroni. E’ il perno centrale del centrocampo, sa farsi valere anche in interdizione.

Crescita evidente dall’arrivo di Baroni. E’ il perno centrale del centrocampo, sa farsi valere anche in interdizione. Lazzari 6,5 Anticipo sul marcatore e sgroppata palla al piede: scena vista più volte stasera. Il terzino veneto è in condizione.

Anticipo sul marcatore e sgroppata palla al piede: scena vista più volte stasera. Il terzino veneto è in condizione. Pedro 5,5 Non è la sua serata: la Lazio in realtà si scatena quando esce.

Non è la sua serata: la Lazio in realtà si scatena quando esce. Castellanos 5,5 Oggi Taty non riesce a graffiare come gli è capitato spesso invece in altre occasioni. Peraltro si divora un gol incredibile.

Top e flop del Bologna