Pagelle Empoli-Bologna 1-1: Colombo da bomber, perla Dominguez, Holm distratto

Termina in pareggio la sfida tra i toscani e i rossoblù al Castellani: la cronaca del match e i migliori e peggiori della sfida

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Ritmi bassi e poco spettacolo, Empoli e Bologna danno vita a una partita molto tattica e con pochi sprazzi. Colombo illude i toscani con la rete del vantaggio al 24′ al termine di una bella azione in ripartenza, poi Dominguez con un destro al volo rimette tutto in equilibrio a fine primo tempo. Nella ripresa le difese non concedono quasi nulla. Un punto a testa, che non muove molto la classifica ma che può essere utile a fine campionato.

Empoli-Bologna, il racconto del match

Il copione del match è prevedibile, con un massiccio possesso palla a favore del Bologna. La squadra di Italiano fa la partita, ma l’Empoli si copre bene e non concede quasi nulla per oltre venti minuti, ripartendo spesso in contropiede. E sono proprio i toscani a passare in vantaggio: Fazzini fa correre Pezzella, che di prima trova Colombo, bravo a fare centro. I rossoblù alzano il ritmo e trovano il pari sul finire di primo tempo con Dominguez, bravo a coordinarsi al volo, finalizzando alla perfezione un bel cross di Lykogiannis. Colpevole Vasquez.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella ripresa le squadre non si scoprono e le occasioni sono poche. La prima la crea Odgaard al 71′ con un tiro da fuori, leggermente deviato, che chiama il portiere rivale a una bella parata. Vasquez poi si ripete anche all’80’ e si fa perdonare con un bel riflesso su Beukema, bravo ad anticipare tutti fagli sviluppo di un corner. I minuti passano, ma le palle gol scarseggiano, fino al triplice fischio.

Tutte le emozioni di Empoli-Bologna

Top e flop dell’Empoli

Colombo 7 – Fa un gol da bomber vero con un attacco al primo palo alla Ibrahimovic. Gioca bene per la squadra e si intende alla perfezione con Esposito.

Fa un gol da bomber vero con un attacco al primo palo alla Ibrahimovic. Gioca bene per la squadra e si intende alla perfezione con Esposito. Pezzella 6.5 – Corre, marca, copre e serve cioccolatini, come quello per il gol di Colombo.

– Corre, marca, copre e serve cioccolatini, come quello per il gol di Colombo. Viti 6.5 – Ormai non è più una novità, dalle sue parti è difficile che si passa. Attento e lucido nel respingere le offensive rivali.

– Ormai non è più una novità, dalle sue parti è difficile che si passa. Attento e lucido nel respingere le offensive rivali. Vasquez 5.5 – Prima del gol sbaglia due volte, prima l’uscita, poi il posizionamento. Si rifà nel finale.

Top e flop del Bologna

Dominguez 6.5 – Gioca a destra, ma non cambia nulla, le sue qualità emergono comunque. Si ispira a Van Basten e con un destro al volo trova un bel gol. Poi ringrazierà anche il portiere.

– Gioca a destra, ma non cambia nulla, le sue qualità emergono comunque. Si ispira a Van Basten e con un destro al volo trova un bel gol. Poi ringrazierà anche il portiere. Lykogiannis 6.5 – Quando il pallone passa dai suoi piedi cambia melodia, lo coccola. Serve a Dominguez un assist al bacio.

– Quando il pallone passa dai suoi piedi cambia melodia, lo coccola. Serve a Dominguez un assist al bacio. Holm 5 – Tra le corse di Pezzella (imprendibile) e una serie interminabile di contro falli resta off per quasi tutta la gara.

Serie A: la classifica completa