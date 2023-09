Pagelle Fiorentina-Atalanta 3-2: non bastano Lookman e Koopmeiners a Gasperini, bene Kouamé e Martinez Quarta

Top e flop della partita Fiorentina-Atalanta, valevole per la 4a giornata di serie A 2023/2024: male la difesa dell'Atalanta, ne approfitta Italiano per vincere.

17-09-2023 20:13

Fiorentina in risalita per dimenticare la terribile delusione dopo il 4-0 in casa dell’Inter. Arriva il 3-2 per Italiano contro l’Atalanta di Gasperini. Partita vivace, ricca di gol e di capovolgimenti di fronte. Bergamaschi avanti con Koopmeiners, rispondono i viola non perdendosi d’animo con Bonaventura e Martinez Quarta, poi va a segno Lookman ma nel finale decide Kouamé, subentrato al posto di Nico Gonzalez. Le pagelle e i top e flop della gara.

Fiorentina-Atalanta, la chiave della partita

Prove di resistenza per la squadra di Italiano, dopo il gol subito su una disattenzione del centrocampo viola che non fa filtro in chiusura e lascia libero Koopmeiners di calciare verso la porta e trovare anche il gol, è la Fiorentina a ribaltare la gara con cuore e intensità di gioco. Aumentano le azioni offensive finchè Bonaventura, con assist di Nico Gonzalez, calcia al volo da dentro l’area di rigore e pareggia.

La viola mantiene salda la linea difensiva, non ci sta a prendere un altro gol e il 4-2-3-1 inizia a prendere forma e a prevalere sul 3-4-1-2 di Gasperini. Martinez Quarta si trasforma in attaccante puro: anticipa tutti e va a segnare di testa dopo un cross tagliente perfetto di Duncan. Ma l’Atalanta non molla e trova il pari con Lookman, uno dei suoi uomini migliori: all’8′ della ripresa il risultato torna in parità.

Insiste la Fiorentina nei continui attacchi e sovrapposizioni sulla fascia sinistra con la catena Parisi-Duncan-Brekalo che mandano in confusione Zappacosta e Toloi. Arriva il gol di Kouamé nella parte finale di gara proprio da un rimpallo nato su azione dalla fascia sinistra, la chiave della partita e della vittoria di Italiano su Gasperini.

I top e flop della Fiorentina

Bonaventura 6.5. Il suo gol è di alta classe: al volo in area di rigore con una freddezza incredibile ma nel complesso nella prestazione non brilla eccessivamente. La precisione nei passaggi è altissima.

Il suo gol è di alta classe: al volo in area di rigore con una freddezza incredibile ma nel complesso nella prestazione non brilla eccessivamente. La precisione nei passaggi è altissima. Martinez Quarta 7. E’ il difensore che si trasforma in attaccante con un grandissimo gol di testa che anticipa tutti. Prestazione positiva soprattutto in fase difensiva nei contrasti, tutti vinti e nei passaggi molto precisi.

E’ il difensore che si trasforma in attaccante con un grandissimo gol di testa che anticipa tutti. Prestazione positiva soprattutto in fase difensiva nei contrasti, tutti vinti e nei passaggi molto precisi. Nico Gonzalez 6. Dalla sinistra è sempre pronto ad infiammarsi, a volte va vicinissimo al gol con i suoi lampi di genio: i tiri a giro dalla distanza con il suo sinistro vellutato. Sotto porta ha l’occasione di fare il 3-2 ma sbaglia facendosi incantare da Carnesecchi.

Dalla sinistra è sempre pronto ad infiammarsi, a volte va vicinissimo al gol con i suoi lampi di genio: i tiri a giro dalla distanza con il suo sinistro vellutato. Sotto porta ha l’occasione di fare il 3-2 ma sbaglia facendosi incantare da Carnesecchi. Duncan 6.5. Lotta come un forsennato, ci tiene a portare a casa il risultato. Il suo cross Martinez Quarta è perfetto. In fase difensiva vince tutti i contrasti e non si fa mai portare via il pallone, anche nei duelli uno contro uno ha sempre la meglio sugli avversari.

Lotta come un forsennato, ci tiene a portare a casa il risultato. Il suo cross Martinez Quarta è perfetto. In fase difensiva vince tutti i contrasti e non si fa mai portare via il pallone, anche nei duelli uno contro uno ha sempre la meglio sugli avversari. Dodò 5.5. In fase difensiva fa acqua un po’ da tutte le parti, i suoi tentativi di cross sono spesso schermati dagli avversari. Corre in velocità ma nell’uno contro uno è raro che riesca a saltare l’uomo. Tanto fumo, poco arrosto.

In fase difensiva fa acqua un po’ da tutte le parti, i suoi tentativi di cross sono spesso schermati dagli avversari. Corre in velocità ma nell’uno contro uno è raro che riesca a saltare l’uomo. Tanto fumo, poco arrosto. Nzola 5. E’ assente per tutta la partita, le azioni più pericolose non provengono da lui e quando ha l’opportunità di segnare non si fa trovare pronto.

E’ assente per tutta la partita, le azioni più pericolose non provengono da lui e quando ha l’opportunità di segnare non si fa trovare pronto. Kouamé 6.5. Non era facile entrare e fare così bene ma i ritmi di gioco elevati e l’apertura delle rispettive squadre per far gioco hanno favorito i suoi movimenti offensivi fino al raggiungimento del gol

I top e flop dell’Atalanta

De Roon 7.5. E’ lui che incanta nei tocchi di palla e soprattutto negli assist che fa: è l’uomo in più del centrocampo e il giocatore di qualità dell’Atalanta. Due assist perfetti, solo l’ammonizione rovina una partita perfetta.

E’ lui che incanta nei tocchi di palla e soprattutto negli assist che fa: è l’uomo in più del centrocampo e il giocatore di qualità dell’Atalanta. Due assist perfetti, solo l’ammonizione rovina una partita perfetta. Koopmeiners 7. Ottima partita da trequartista, crea varie occasioni gol e calcia spesso verso la porta finchè non trova il gol dopo soli 20 minuti sfruttando una disattenzione del centrocampo viola che non chiude tra le linee.

Ottima partita da trequartista, crea varie occasioni gol e calcia spesso verso la porta finchè non trova il gol dopo soli 20 minuti sfruttando una disattenzione del centrocampo viola che non chiude tra le linee. Toloi 5.5. Il capitano dell’Atalanta va in affanno per i continui attacchi della viola sulla sua fascia, il filtro di Zappacosta non gli basta per respirare. Nei duelli uno contro uno ha quasi sempre la peggio contro l’avversario.

Il capitano dell’Atalanta va in affanno per i continui attacchi della viola sulla sua fascia, il filtro di Zappacosta non gli basta per respirare. Nei duelli uno contro uno ha quasi sempre la peggio contro l’avversario. Lookman 6.5. Segna ma non brilla, quando ha l’opportunità di tira in area di rigore non ci pensa due volte e raggiunge il primo gol stagionale battendo Terracciano con una tiro rasoterra fortissimo sul primo palo.

Segna ma non brilla, quando ha l’opportunità di tira in area di rigore non ci pensa due volte e raggiunge il primo gol stagionale battendo Terracciano con una tiro rasoterra fortissimo sul primo palo. Carnesecchi 5.5. Subisce due gol e su entrambi poteva far meglio ma si rifà parando su Nico Gonzalez che da due passi si divora il gol dopo un grande intervento del portiere. I rinvii non sono il suo forte, moltissimi sono sbagliati e imprecisi.

Subisce due gol e su entrambi poteva far meglio ma si rifà parando su Nico Gonzalez che da due passi si divora il gol dopo un grande intervento del portiere. I rinvii non sono il suo forte, moltissimi sono sbagliati e imprecisi. Zappacosta 5.5. Subisce molto la catena di sinistra della viola che attacca in modo massiccio portando tutti e tre gli uomini in avanti con continue sovrapposizioni: Parisi, Duncan e Breaklo lo fanno soffrire non poco finchè non va in debito di ossigeno e cala la sua prestazione. Out dopo 60′ di gioco.

Fiorentina-Atalanta: il tabellino del match

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.

ARBITRO: Luca Pairetto (Sezione Nichelino)

MARCATORI: T. Koopmeiners (A) 20′; G. Bonaventura (F) 35′; L. Martínez (F) 45′; A. Lookman (A) 53′; C. Kouame (F) 76′

ASSIST: M. de Roon (A), N. Gonzalez (F)

AMMONIZIONI: M. de Roon (A) 34′, N. Zortea (A) 65′

ESPULSIONI:

RECUPERO: +4′ (1T), +7′ (2T)

STADIO: Artemio Franchi