Pagelle Inter sballate, Biasin scatena la polemica sul web

Croce e delizia di giocatori, addetti ai lavori e fantacalcisti. Le pagelle sono da sempre argomento di dibattito e spesso di polemica ed ora ad alzare la voce è Fabrizio Biasin. La firma del quotidiano Libero, noto simpatizzante interista, è rimasto sorpreso nel vedere alcuni voti dati ai giocatori dì Conte e in particolare polemizza con chi ha bocciato Eriksen dopo il pari di ieri in Champions col Borussia.

Biasin ha visto Eriksen protagonista

Su twitter Biasin scrive: “Se uno dà 5 all’Eriksen di Inter-Borussia fa una scelta precisa: “Non valuto la prestazione, ma il potenziale del giocatore rispetto alla partita”. Per lo stesso principio Darmian avrebbe meritato 10. Queste però si chiamano “pagelle della partita” non “buttiamola in caciara”…”.

I tifosi replicano a Biasin sulla prova di Eriksen

Si scatena la bufera sul web: “Chi dà 5 a Eriksen,deve dare 3 a Vidal e 4 a Barella. Ho l’impressione che il gioco che vuole Conte stia mettendo in difficoltà parecchi giocatori.E pensare che abbiamo la coppia d’attacco più forte d’Europa” o anche: “Come i professori al liceo: ti do 5 Perchè puoi fare di più…”.

Eriksen promosso dalla maggioranza dei nerazzurri

Il danese è piaciuto a parecchi fan interisti: “Ha giocato sempre a 2 tocchi, pulito, sempre lucido, ha messo Darmian in porta con un passaggio da top, è stato pericoloso in più occasioni in mezzo ad una squadra che portava palla facendo la partita del Borussia”, oppure: “Eriksen e’ l’unico che tenta la giocata in profondita’, attualmente gli altri si limitano al passaggino laterale in attesa del lancio su Lukaku ma ciò garantisce il 6 in pagella e fanno contento Conte che non incide sulla squadra”.

La prova del danese fa discutere

C’è anche la frangia di chi chiede di più ad Eriksen: “Certo può fare di più ma deve giocare con continuità,toccare 300 palloni a partita e avere una squadra credibile,quella vista in queste partite mi spiace non lo è,senza idee,di burro e non per colpa sua che sta in panca”, oppure: “Eriksen in fase di possesso ha fatto una buona partita, tentando qualcosa che non gli è riuscito, voto: 6. In fase di NON possesso: IL NULLA, voto: 4. Media?” e infine: “Io mi aspetto di più. Comunque ieri un 6 per lui”.

SPORTEVAI | 22-10-2020 12:10