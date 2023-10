Pagelle Monza-Udinese 1-1: Colpani alla Del Piero, Lucca di rapina, garanzia Di Gregorio

Top e flop della partita Monza-Udinese 1-1, valevole per la 10a giornata di serie A: Silvestri salva Cioffi, Ciurria sfortunato, Success sotto tono

29-10-2023 17:06

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Non basta al Monza una prodezza di Colpani, che in A ha sempre segnato contro l’Udinese (terzo centro contro i friulani per lui oggi), per battere l’Udinese targata Cioffi, al debutto dopo l’esonero di Sottil. Dopo il gol del baby-talento, che esulta con la linguaccia alla Del Piero, a firmare il pari un altro giocatore nell’orbita del ct Spalletti, quel Lorenzo Lucca preso in prestito dal Pisa dopo l’agrodolce esperienza all’Ajax. Vano il forcing finale del Monza con Ciurria che si vede negare il gol partita da un super Silvestri. Finisce 1-1 al Brianteo, la squadra di Palladino raggiunge momentaneamente la Lazio a 13 punti, l’Udinese sale a 7 ma resta in piena zona retrocessione. Le pagelle e i top e flop della gara.

Monza-Udinese, la chiave della partita

Bassa intensità, poco ritmo e occasioni che scarseggiano: lo specchio del primo tempo di Monza-Udinese raccolto in poche parole. Le occasioni più pericolose degli uomini di Palladino arrivano dalle fasce grazie alle sovrapposizioni offensive di Ciurria con Colpani sulla destra e le ripartenze fulminee sulla sinistra come nell’azione gol.

Il 3-4-2-1 del Monza ha più efficacia nelle fasi di transizione rispetto al 3-5-2 di Cioffi che appare meno reattivo e con scarso mordente, rispetto alle prime gare del campionato gestite dall’ex tecnico Sottil. Nel secondo tempo il tecnico bianconero viene premiato per la decisione di giocare con due prime punte: fa fuori Samardzic ed abbassa Pereyra a centrocampo per consentire a Lucca di entrare e far gol.

Clicca qui per rivivere i momenti salienti del match.

I top e flop del Monza

Colpani 7.5. Si conferma l’uomo decisivo del Monza. Il suo ruolo da centrocampista offensivo si trasforma in quello di puro attaccante centrale. Dall’inizio della stagione segna in tutti i modi possibili: destro, sinistro, da fuori area, dall’interno, di testa e oggi anche al volo su cross.

Si conferma l’uomo decisivo del Monza. Il suo ruolo da centrocampista offensivo si trasforma in quello di puro attaccante centrale. Dall’inizio della stagione segna in tutti i modi possibili: destro, sinistro, da fuori area, dall’interno, di testa e oggi anche al volo su cross. Di Gregorio 7. Le sue uscite sono puro spettacolo, le parate che compie una garanzia. Fino ad oggi è il portiere con più parate in Serie A, basti vedere l’intervento in chiusura fatto su Zemura.

Le sue uscite sono puro spettacolo, le parate che compie una garanzia. Fino ad oggi è il portiere con più parate in Serie A, basti vedere l’intervento in chiusura fatto su Zemura. Kyrikopoulos 6.5. Il suo compito è quello di attendere e gestire le ripartenze degli avversari sulla sua fascia sinistra ma quando si accende è capace di regalare assist e cross decisivi.

Il suo compito è quello di attendere e gestire le ripartenze degli avversari sulla sua fascia sinistra ma quando si accende è capace di regalare assist e cross decisivi. Ciurria 6. Fa un grande lavoro sulla fascia destra e nel finale di gara cresce, dando sempre meno punti di riferimento alla difesa dell’Udinese. Vicino al gol su tiro da fuori area.

Fa un grande lavoro sulla fascia destra e nel finale di gara cresce, dando sempre meno punti di riferimento alla difesa dell’Udinese. Vicino al gol su tiro da fuori area. Mari 5.5. Nelle chiusure difensive uno contro uno è anche attento ma non sempre è preciso nei passaggi e nella lettura del gioco avversario. Palladino decide di sostituirlo al 60′ perchè ammonito.

I top e flop dell’Udinese

Samardzic 6. Gioca una gara sufficiente, è nel vivo del gioco e nei passaggi è sempre molto preciso. Nel secondo tempo cala di intensità e viene sostituito per scelta tecnica.

Gioca una gara sufficiente, è nel vivo del gioco e nei passaggi è sempre molto preciso. Nel secondo tempo cala di intensità e viene sostituito per scelta tecnica. Lucca 7. Prendere l’eredità di Samardzic non è facile. L’Udinese schiera due punte e su palla inattiva fa valere la sua fisicità per affondare il colpo.

Prendere l’eredità di Samardzic non è facile. L’Udinese schiera due punte e su palla inattiva fa valere la sua fisicità per affondare il colpo. Silvestri 6.5. Salva un gol su un tiro potentissimo di Ciurria da fuori area. La parata è per i fotografi ma l’intervento tiene in vita i bianconeri. Nel finale di gara salva su tiro a giro di Carboni.

Salva un gol su un tiro potentissimo di Ciurria da fuori area. La parata è per i fotografi ma l’intervento tiene in vita i bianconeri. Nel finale di gara salva su tiro a giro di Carboni. Success 5.5. Nei dribbling sarà anche funambolico ma sul piano della realizzazione c’è tanto su cui lavorare. In area ha la possibilità di servire Lucca tutto solo ma si intestardisce con le finte e si divora una palla gol importantissima.

Nei dribbling sarà anche funambolico ma sul piano della realizzazione c’è tanto su cui lavorare. In area ha la possibilità di servire Lucca tutto solo ma si intestardisce con le finte e si divora una palla gol importantissima. Zemura 5. Sui cross è poco efficace, nei recuperi difensivi è rapido a tornare ma poco abile nelle chiusure. In fase offensiva ha una palla ravvicinata dall’interno dell’area, occasione d’oro per far gol ma viene incantato da Di Gregorio.

Monza-Udinese: il tabellino del match

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marì (59′ Bondo), Caldirola, Carboni; Ciurria (86′ V.Carboni), Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Vignato (59′ Dany Mota), Colpani (78′ Birindelli); Colombo (78′ Maric).

A disp: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, F.Carboni, Pereira, Bettella, Birindelli, V.Carboni, Maric, Bondo, Cittadini, Mota Carvalho. Allenatore: Raffaele Palladino.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele (53′ Lucca), Payero (61′ Lovric), Walace, Samardzic (53′ Ferreira), Zemura (61′ Kamara); Pereyra, Success. A disp: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Guessand, Zarraga, Quina, Kamara, Ferreira, Akè, Tikvic, Lucca, Camara, Thauvin, Pafundi. Allenatore: Gabriele Cioffi.

Arbitro: Prontera

Reti: 26′ Colpani (M); 67′ Lucca (U)

Note: ammoniti 34′ Pablo Mari (M); 45′ Padelli (U); 87′ Ferreira (U); 94′ Pessina (M)

Clicca qui per vedere tutti i risultati del Monza