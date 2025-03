Pagelle Verona-Parma 0-0: Montipò e Ghilardi negano la vittoria a Chivu, Man da dimenticare

La difesa di Zanetti disputa una partita di assoluto spessore e sbarra la strada ai ducali. In ombra Man e Bonny, si salvano Sohm e Suzuki. Punto salvezza per entrambe

Verona e Parma si dividono la posta in palio allo stadio “Bentegodi”, dove le squadre allenate da Zanetti e Chivu non vanno oltre uno scialbo 0-0. Non sono mancate le occasioni per far male a Montipò e Suzuki, ma a vincere è stata la scarsa vena realizzativa dei due reparti offensivi. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match valido per la 30esima giornata di Serie A.

Verona-Parma finisce senza reti

La gara del “Bentegodi” si apre con la traversa colpita da Mosquera sugli sviluppi di una palla inattiva, seguita dalla risposta di Almqvist, che non riesce a finalizzare l’uno-due con Bonny. Primo tempo che risulta divertente anche grazie ai corner dell’Hellas, sempre molto pericoloso con Sarr e lo stesso Mosquera. Quest’ultimo, all’alba dell’intervallo, va vicinissimo al vantaggio sull’imbucata di Duda. Bravissimo Suzuki a chiudere il tentativo del colombiano.

In avvio di ripresa, l’occasione più ghiotta capita sui piedi di Dennis Man, lanciato a rete da uno splendido filtrante di Sohm. Nel finale, da sottolineare l’ottimo intervento di Montipò con il piede sul destro di Camara. Al termine dei 90 minuti, però, vincono paura ed imprecisione, con le due squadre che si accontentano del punto e compiono un altro passo verso l’obiettivo salvezza, restando a debita distanza dalla zona retrocessione, attualmente rappresentata dall’Empoli di D’Aversa.

Top e Flop del Verona

Ghilardi voto 7: Si conferma difensore roccioso e pragmatico, nonché rapido nel rinculare quando il Parma cerca la profondità. Il centrale dell’Italia U21, proprio in una di queste circostanze, è bravissimo ad usare fisico e mestiere su Man, lanciato a rete a tu per tu con Montipò.

Montipò voto 6,5: Salva il Verona nel finale con una grande parata di piede, mettendo la sua firma su un punto che può valere tantissimo in casa Hellas. Clean sheet.

Mosquera voto 5: Tra i più attivi dei suoi, ma se il problema del Verona è la fase offensiva un motivo ci sarà. Il colombiano, ancora una volta, è poco risoluto in zona gol. Nel primo tempo la chance più importante della partita.

Bradaric voto 5,5: In difesa è chiamato a contenere l'intraprendenza di Man, ma in fase offensiva non è giornata per l'ex Salernitana. Tanti cross sbagliati, con Sarr e Mosquera in attesa di un pallone giocabile in area di rigore.

Top e Flop del Parma

Suzuki voto 6,5: Fondamentale sulla conclusione di Mosquera nel primo tempo, attento nella seconda frazione. Porta inviolata importante in chiave salvezza.

Sohm voto 6,5: Detta i tempi di gioco in mezzo al campo, accendendosi a sprazzi e regalando un paio di palloni interessanti agli attaccanti ducali. Su tutti, il filtrante per Dennis Man, poco cinico nell'occasione.

