Pagelle Young Boys-Atalanta 1-6: bum bum Retegui e De Ketelaere, la Dea è un rullo compressore

Anche Kolasinac e Samardzic in gol allo Stadion Wankdorf nella quinta giornata di Champions League. I nerazzurri vincono ancora e restano imbattuti

L’Atalanta travolge 6-1 lo Young Boys allo Stadion Wankdorf nella quinta giornata di Champions League. Seconda vittoria consecutiva, terza nelle ultime quattro partite, imbattuta dopo cinque giornate (tre successi e due pareggi): la Dea fa sognare.

Doppietta di Retegui e De Ketelaere (autore di tre assist); gol di Kolasinac e Samardzic: la macchina perfetta di Gian Piero Gasperini continua a correre a tutta velocità e, dopo sette vittorie di fila in campionato, impone i suoi sincronismi perfetti anche in Svizzera con l’ennesima prova di forza.

Young Boys-Atalanta, la chiave della partita

L’identità dell’Atalanta, che non ha fatto una piega quando Ganvoula ha momentaneamente trovato il pareggio all’11’, due minuti dopo il primo gol di serata di Retegui.

Come se nulla fosse accaduto, la Dea ha incassato il colpo e ha ripreso a fare il suo calcio con precise coordinate tecnico-tattiche: De Ketelaere è salito in cattedra segnando al 28′ e al 56′; ha servito il secondo e terzo assist della serata, dopo quello iniziale a Retegui, ancora una volta all’attaccante della Nazionale (39′). Poco prima aveva mandato in porta Kolasinac (31′). Il belga è stato il protagonista individuale in un collettivo fantastico. Un’orchestra che suona all’unisono e con un’armonia favolosa. Al 90′ è arrivato pure l’acuto di Samardzic.

Tutte le emozioni di Young Boys-Atalanta

Young Boys, top e flop

Ganvoula 6: Illude lo Young Boys rispetto alla possibilità di rientrare e restare in partita. Il suo colpo di testa batte Carnesecchi, che riesce solo a toccare. Fuoco di paglia perché a divampare è la furia nerazzurra.

Illude lo Young Boys rispetto alla possibilità di rientrare e restare in partita. Il suo colpo di testa batte Carnesecchi, che riesce solo a toccare. Fuoco di paglia perché a divampare è la furia nerazzurra. Niasse 5,5: Prova a prendere in mano le redini del gioco, ma tra De Roon e Pasalic è una missione quasi impossibile.

Prova a prendere in mano le redini del gioco, ma tra De Roon e Pasalic è una missione quasi impossibile. Lauper 5: Retegui se ne fa beffe quando firma il gol del 4-1. Un incubo a occhi aperti il confronto ravvicinato con il bomber della Nazionale.

Retegui se ne fa beffe quando firma il gol del 4-1. Un incubo a occhi aperti il confronto ravvicinato con il bomber della Nazionale. Colley 5: Impalpabile. Si infrange come onde sulla rocciosa difesa atalantina.

Impalpabile. Si infrange come onde sulla rocciosa difesa atalantina. Lakomy 5: Il più in difficoltà della mediana svizzera. S’eclissa rapidamente.

Il più in difficoltà della mediana svizzera. S’eclissa rapidamente. Von Ballmoos 4: Paperona sul gol del 2-1 di De Ketelaere. Impallinato a volontà.

Atalanta, top e flop

De Ketelaere 9: Due gol e tre assist. Disegna calcio, con pennellate d’autore tra gli scarabocchi della difesa svizzera.

Due gol e tre assist. Disegna calcio, con pennellate d’autore tra gli scarabocchi della difesa svizzera. Retegui 8: Doppietta, d’autore, quattordici gol in diciannove partite: i primi due in Champions League in maglia d’autore. Un pezzo di bravura tecnica il secondo gol. Controllo ed esecuzione da attaccante di razza.

Doppietta, d’autore, quattordici gol in diciannove partite: i primi due in Champions League in maglia d’autore. Un pezzo di bravura tecnica il secondo gol. Controllo ed esecuzione da attaccante di razza. Kolasinac 7: Si presenta a tu per tu con Von Balmoos e lo fredda. Inserimento premiato da De Ketelaere in formato Re Mida del calcio. Al posto giusto nel momento giusto.

Si presenta a tu per tu con Von Balmoos e lo fredda. Inserimento premiato da De Ketelaere in formato Re Mida del calcio. Al posto giusto nel momento giusto. Hein 6,5: Ganvoula lo anticipa di testa e fa gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma è una sbavatura all’interno di una partita così solida da diventare, semplicemente, irrilevante.

Ganvoula lo anticipa di testa e fa gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma è una sbavatura all’interno di una partita così solida da diventare, semplicemente, irrilevante. Cuadrado 6,5: Sgasa a più non posso. Perfetto per la trazione offensiva della Dea.

Sgasa a più non posso. Perfetto per la trazione offensiva della Dea. Brescianini 5,5: Gioca al posto di Lookman, qualche imperfezione nei controlli. A volte timidino. Da rivedere.

Young Boys-Atalanta, la pagella dell’arbitro Maqedonci

Young Boys-Atalanta è stata diretta dall’arbitro lituano Manfredas Lukjančukas. A coadiuvarlo gli assistenti, connazionali, Mangirdas Mirauskas e Vytenis Kazlauskas, come il quarto ufficiale Vilius Paulauskas. Due olandesi al VAR: Dennis Higler affiancato da Clay Ruperti. L’Atalanta è straripante al punto da rendere la partita di facile gestione. Ordinaria amministrazione. Unico neo: la regola del vantaggio, applicata col contagocce. Voto 6.

