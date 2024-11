Aggiorna Diretta-Live

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadion Wankdorf

Città: Bern

Capienza: - spettatori20:31

Benvenuti alla diretta di Young Boys-Atalanta, match valevole per la 5a giornata della fase a girone unico della Champions League.20:31

L'Atalanta arriva dalla vittoria esterna maturata per 1-3 sul Parma, a segno Retegui, Lookman ed Ederson.20:31

Formazione YOUNG BOYS (4-3-3): Von Ballmoos - Blum, Camara, Lauper, Hadjam - Ugrinic, Niasse, Lakomy - Colley, Ganvoula, Monteiro.20:33

Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Kossounou, Hien, Kolašinac - Cuadrado, de Roon, Pašalić, Ruggeri - Brescianini, De Ketelaere - Retegui.20:33

Panchina Young Boys: Keller, Marzino, Ittem, Imeri, Elia, Virginius, Benito, Athekame, Males, Smith. 20:34

Panchina Atalanta: Rui Patrício, Rossi, Toloi, Godfrey, Zaniolo, Lookman, Bellanova, Djimsiti, Samardžić, Palestra, Manzoni. 20:34

Le scelte di Magnin: c'è Colley in avanti a chiudere il tridente con Ganvoula e Monteiro. In mediana Niasse coadiuvato da Ugrinic e Lakomy. In porta Von Ballmoos.20:36

Le scelte di Gasperini: torna Kolasinac dal 1' in difesa, sulle corsie laterali spazio a Cuadrado e Ruggeri, con Pasalic nel mezzo al posto di Ederson. In avanti fuori Lookman, c'è Brescianini con De Ketelaere a supporto di Retegui.20:37

Young Boys e Atalanta si sono affrontate in due precedenti occasioni in Europa, con la squadra italiana che è rimasta imbattuta nella fase a gironi della UEFA Champions League 2021-22 (1-0 in casa e 3-3 fuori).20:37