Pagliuca: "Non vedo un vero secondo di Donnarumma"

20-08-2022 14:04

Il futuro dei portieri in Italia non è molto positivo secondo Gianluca Pagliuca. L’ex portiere della Nazionale non vede infatti un secondo di Gianluigi Donnarumma in questo momento. Ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: “Il talento da noi c’è ancora, ma il problema è che si investe troppo su giocatori stranieri perché costano meno già dai settori giovanili”.

“Gli allenatori chiedono giocatori che sappiano utilizzare i piedi e forse ci siamo adeguati in ritardo ma sono convinto che prima di tutto un portiere debba parare – ha aggiunto Pagliuca -. In Nazionale questa tendenza può essere un problema, non vedo un vero secondo alle spalle di Donnarumma. Magari potrà provare ad approfittarne Gollini“.