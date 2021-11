Paire: "AO? Se i non vaccinati rimarranno in Europa non sarà un problema mio"

02-11-2021 11:34

Stagione piuttosto deludente per Benoit Paire che in questo 2021 ha collezionato soltanto 14 vittorie.

Quella a cui è andato incontro a Parigi Bercy all’esordio del torneo contro Carreno Busta, è la quarta sconfitta consecutiva in cui il tennista francese non riesce a trovare il giusto feeling in campo.

“Invece di godermi queste partite, a me succede esattamente il contrario, perchè non riesco a giocare sciolto. Mi sento profondamente frustrato. Sono consapevole del fatto che il mio livello di gioco non sia ancora all’altezza. Ripartirò da zero nel 2022 e cercherò di cambiare alcune dinamiche. La stagione è stata dura, questi ultimi mesi sono stati molto difficili, ma oggi mi porto dietro un grandissimo ricordo. Il pubblico è stato meraviglioso, motivo per cui mi dispiace, non aver dato loro ciò che si aspettavano da me”.

Alla luce di questa stagione opaca, il numero 47 al mondo non figura tra i convocati della Coppa Davis. “Tornare in nazionale? Certo che mi piacerebbe, m anon sono io a decidere. Penso di avere un livello adeguato ma è Grosjean che decide, non io”.

Per il tennista di Avignone, l’obiettivo si sposta quindi, già sulla prossima stagione: primo appuntamento gli Australian Open. “Per i vaccinati non ci sarà la quarantena. Se ci sono persone che sono riluttanti a farsi vaccinare, e poi rimangono in Europa non è un problema mio. Per Andare in Australia devi essere vaccinato, io sono vaccinato e voglio giocare. Sono pronto a vivere un ottimo 2022”.

OMNISPORT