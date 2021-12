Palermo, in panchina torna Silvio Baldini

24-12-2021 17:06

Il Palermo cambia allenatore alla vigilia di Natale.

Come nell’aria da diversi giorni, la società rosanero ha esonerato Giacomo Filippi, al quale è stata fatale la sconfitta di Latina nell’ultima partita del 2021, terzo ko dei siciliani nelle ultime cinque partite.

Scivolato al quarto posto a -11 dal Bari capolista del girone C di Serie C il Palermo sarà guidato nel girone di ritorno da Silvio Baldini, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 con rinnovo automatico in caso di promozione.

Per il tecnico toscano, la cui ultima esperienza in panchina è stata alla Carrarese nell’ultimo quadriennio, si tratta di un ritorno, avendo già guidato il Palermo in Serie B nella stagione 2003-’04 nell’era Zamparini, salvo venire esonerato dopo 24 giornate ed essere sostituito da Francesco Guidolin, che avrebbe poi riportato i siciliani in Serie A aprendo un ciclo storico culminato con tre qualificazioni alle Coppe europee.

Silvio Baldini sarà presentato ai media e ai tifosi lunedì 27 dicembre alle 16 allo stadio “Renzo Barbera” in una conferenza stampa che sarà trasmessa via Zoom e in diretta streaming sui canali social del Palermo.

Lo staff di Baldini sarà composto dal viceallenatore Mauro Nardini, dal preparatore dei portieri Stefano Pardinio e dai collaboratori tecnici Fabio Levacovich, Marco Nastasi ed Emanuele Lupo.

