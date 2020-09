Palermo, Martinelli deve smettere con il calcio: problemi nelle visite mediche

Una brutta notizia arriva da Palermo. Comunicato diffuso dalla società rosanero che spiazza tutti i tifosi e non solo: il capitano Alessandro Martinelli dovrà smettere con il calcio a livello agonistico.

“Gli esami medici approfonditi a cui nelle ultime settimane si è sottoposto Alessandro Martinelli hanno purtroppo manifestato l’impossibilità di proseguire l’attività agonistica per il calciatore rosanero. Tutto il Palermo esprime profondo rammarico e si stringe attorno ad Alessandro Martinelli, tra i protagonisti più brillanti della rinascita rosanero e vero leader in campo e fuori, grazie alla sua straordinaria caratura morale, oltre alle indiscusse doti sportive. Ad Alessandro l’abbraccio più intenso e i migliori auguri per il futuro”.

Nessuna altra notizia ufficiale. Il centrocampista svizzero, classe 1993, dovrà quindi fermarsi. Nella scorsa stagione in Serie D aveva disputato 24 presenze, condite anche da un goal.

Nella sua carriera Martinelli vanta anche 134 presenze in Serie B, la maggior parte con il Brescia dal 2015 al 2019. Tra poco avrebbe cominciato la stagione di Serie C con il suo Palermo, sognando proprio la promozione in cadetteria. Ma il suo sogno dovrà purtroppo fermarsi qui.

OMNISPORT | 07-09-2020 21:18