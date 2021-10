Palermo, Zamparini rifiuta la dedica dei tifosi al figlio scomparso

20-10-2021 20:52

Dopo l’annuncio del Palermo sull’avvio dei lavori per il nuovo centro sportivo che sorgerà a Torretta, alcuni tifosi hanno proposto di chiamarlo Armando Zamparini in onore del figlio dell’ex patron rosanero recentemente scomparso.

Maurizio Zamparini, sentito da Mediagol, ha apprezzato la richiesta ma ha anche declinato la proposta: “E’ un bel pensiero da parte dei tifosi del Palermo che saluto con affetto ma dico un no assoluto di Armando e mio per un impianto che nulla ha a che vedere con me e mio figlio, e con la nostra squadra. A noi rimane il ricordo di una squadra e un pubblico di grande livello”.

