Palladino: “Ultimi due mesi fondamentali per il Monza”

Nonostante la salvezza già quasi raggiunta, l'allenatore dei brianzoli chiede di più: “Contro la Lazio voglio una prova di maturità”

01-04-2023 13:10

Monza attende la Lazio per una partita che promette di essere spettacolare. L’allenatore dei brianzoli, Raffaele Palladino, dice: “Voglio una prova di maturità dalla squadra. Poi, servono anche gli episodi, come all’andata”. Nonostante la salvezza già quasi raggiunta, il Monza non si deve fermare: “Per la salvezza manca ancora l’ufficialità ma noi vogliamo crescere in maniera continua, da qui in avanti vogliamo fare bene anche perché nel prossimo anno ci sarà uno step ulteriore. Non deve assolutamente succedere che prendiamo queste ultime 11 partite sotto gamba. Anche perché fin qui è stato fatto un grande percorso. L’ho detto alla squadra e lo ribadisco anche pubblicamente: gli ultimi 2 mesi sono fondamentali per il Monza, anche per rendere ancora più importante ciò che è stato fatto nel corso del campionato”.