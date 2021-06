La finale di Champions non sarà tutta italiana. Se infatti la Pro Recco, dopo aver battuto gli spagnoli di Barceloneta, proveranno a vincere per la 9° volta la competizione, il Brescia si è dovuto arrendere al Ferencvaros 14-12 in semifinale.

I campioni d’Italia se la sono giocata alla pari, sfiornado il pareggio nell’ultima azione. La stagione del Brescia resta comunque da incorniciare grazie alla conquista dello scudetto.

OMNISPORT | 04-06-2021 21:58