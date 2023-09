Europei pallanuoto Netanya 2024: Italia in prima divisione, nuova formula verso l'Olimpiade di Parigi

Effettuato il sorteggio degli Europei di pallanuoto di gennaio 2024 a Netanya, in Israele: nuova formula con due divisioni, Italia in fascia 1. In palio un posto per Parigi.

12-09-2023 18:22

Pochi mesi fa, a luglio, si sono disputati i Mondiali a Fukuoka, in Giappone. L’anno prossimo, a febbraio, si disputerà un’altra edizione “straordinaria” dei Mondiali a Doha, in Qatar. Ma nel frattempo, a gennaio, sono in programma gli Europei a Netanya, in Israele. Già, nell’anno olimpico Europei, Mondiali e Olimpiade: non è un delirio, è semplicemente la pallanuoto a getto continuo pensata da Len e World Aquatics, l’organismo che ha preso il posto della vecchia Fina, per moltiplicare gli introiti. Europei 2024 di cui si è svolto il sorteggio e che sono importanti per le due nazionali azzurre, Settebello e Setterosa, perché mettono in palio un posto per Parigi 2024.

Europei pallanuoto 2024: nuova formula

Per il torneo continentale che si svolgerà dal 3 al 16 gennaio presso il Netanya Wingate Institute, in Israele, è stata varata una nuova formula. Le sedici nazionali maschili e femminili (fino alla scorsa edizione erano dodici le partecipanti a quest’ultimo torneo) sono state divise in due divisioni da otto, ciascuna con due gironi da quattro. Le prime due dei gruppi della divisione 1 (sia Settebello che Setterosa sono in questa categoria) accedono direttamente ai quarti di finale, mentre terza e quarta giocano un playoff contro le prime due squadre della divisione 2 e poi si procede con quarti, semifinali e finali.

Pallanuoto, in palio un posto per Parigi 2024

Sia al maschile che al femminile è in palio un posto per il torneo di pallanuoto dei Giochi di Parigi. Tra gli uomini sono già qualificate Ungheria e Grecia, tra le donne Olanda e Spagna: si tratta delle quattro finaliste dell’ultimo Mondiale. Già qualificate, naturalmente, anche le selezioni della Francia padrona di casa. A conti fatti, dunque, l’Italia per qualificarsi dovrà laurearsi campione d’Europa o, in alternativa, essere la migliore classificata alle spalle di Ungheria e Grecia (o Francia) tra gli uomini e di Olanda, Spagna o della stessa Francia tra le donne.

Europei pallanuoto 2024, i gironi

Ma quali sono i gironi del torneo di Netanya? Questo il tabellone del torneo maschile:

Divisione 1

Gruppo A: Montenegro, Spagna, Francia e Croazia

Gruppo B: Georgia, Ungheria, Italia, Grecia

Divisione 2

Gruppo C: Serbia, Germania, Israele, Malta

Gruppo D: Slovacchia, Olanda, Slovenia, Romania

Questo invece il tabellone del torneo femminile:

Divisione 1

Gruppo A: Olanda, Ungheria, Croazia, Grecia

Gruppo B: Spagna, Israele, Francia, Italia

Divisione 2

Gruppo C: Romania, Serbia, Turchia, Rep. Ceca

Gruppo D: Gran Bretagna, Slovacchia, Germania, Bulgaria