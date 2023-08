Pallanuoto, tragedia sfiorata: l’ex azzurro Gitto salva la famiglia da un incendio

Le fiamme si sono sviluppate al piano inferiore a quello in cui si trova l’appartamento del giocatore che con i due figli in spalla ha attraversato pianerottolo e scale invase dal fumo

22-08-2023 10:38

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

I muscoli del pallanuotista e il coraggio di un padre deciso a salvare la propria famiglia hanno evitato una tragedia la notte di Ferragosto a Brescia: Niccolò Gitto, difensore dell’AN Brescia ed ex giocatore del Settebello, è riuscito a mettere in salvo moglie e figli da un incendio scoppiato nell’edificio in cui si trova il suo appartamento.

Il pallanuotista Gitto mette in salvo la famiglia da un incendio

L’episodio è accaduto a Brescia nella notte tra il 14 e il 15 agosto quando un incendio s’è sviluppato nell’edificio che ospita l’appartamento in cui il pallanuotista Niccolò Gitto vive con la moglie Victoria e i figli Leonardo (9 anni) e Gabriele (7). Il 9° piano del palazzo, dove si trova la casa di Gitto, è stato investito da una densa coltre di fumo proveniente dal piano inferiore. Gitto, 36 anni, è riuscito a lasciare la casa e il pianerottolo, gettandosi con i due figli in spalla attraverso il fumo che aveva completamente azzerato la visibilità all’interno del palazzo e che rischiava di soffocarli.

Successivamente il pallanuotista è tornato su a prendere la moglie, da cui si era separato scendendo le scale al buio, ed è riuscito a mettere in salvo anche lei. I quattro sono stati ricoverati agli Spedali Civili di Brescia per intossicazione da monossido di carbonio: due giorni dopo sono stati dimessi, ma sono dovuti ripetutamente tornare in ospedale, anche oggi, per effettuare dei controlli.

Pallanuoto: Gitto racconta l’incendio nel suo palazzo

Una volta capito che c’era un incendio vicino al loro appartamento, Gitto e la moglie Victoria sanno di dover uscire di casa il più in fretta possibile. Il pallanuotista romano si carica i bambini in spalla, ma quando apre la porta di casa il fumo li avvolge, iniziando anche a penetrare nei polmoni. “Prendo i bambini dal letto, raccogliamo chiavi e portafogli e ci proteggiamo la bocca con un asciugamano bagnato: quando apro la porta di casa veniamo investiti da un blocco di fumo denso e nero. Mai visto tanto buio”, racconta Gitto al portale Waterpolo Development. “Avevo i bambini in braccio e avanzavo alla cieca – continua -, non sapevo dove fosse l’incendio. Scendo le scale nel buio totale, arrivo al 7° piano dove il fumo si dirada, ma mi giro e Victoria non era più accanto a me”.

Pallanuoto, Gitto: siamo stati miracolati

Accortosi dell’assenza della moglie, Gitto mette i figli al sicuro e ripercorre le scale per tornare a cercarla, immergendosi nuovamente nel fumo. “Lascio i bambini a qualcuno su quel piano e torno su – ha raccontato -. Faccio i gradini tre alla volta, torno nel buio, ma prendo una boccata di fumo e mi si spezza il respiro. Mi metto la maglietta in faccia e torno su. Eravamo immersi nel fumo, chiamavo Victoria ma non la vedevo. Alla fine però ci siamo toccati sui gradini di casa. E siamo riusciti a tornare giù insieme”.

“Siamo stati miracolati”, conclude poi il difensore del Brescia, ospitato nei giorni successivi dal suo ex capitano e cognato Christian Presciutti, altro ex nazionale azzurro. “Ci ha accolto per tre notti, ora siamo da altri amici che ci ospiteranno almeno fino all’inizio della scuola”.

Gitto, la solidarietà del mondo della pallanuoto

Gitto ha raccontato in parte la tragedia sfiorata sul suo account Instagram, ricevendo la solidarietà di amici e conoscenti. “Tante persone mi hanno scritto, abbiamo ricevuta tanta solidarietà da tutti – le parole del pallanuotista -. È una cosa bella, sentire la vicinanza della gente ti dà quella forza in più. I bambini sono segnati da quanto accaduto, ma sono sicuro che la routine quotidiana ci aiuterà. Riprendere la scuola e lo sport permetterà loro di distrarsi e ritrovare la normalità. Lo stesso vale per me, tornare ad allenarmi col Brescia mi aiuterà”.