Pallanuoto, Europei: Setterosa senza limiti, 5 vittorie su 5

03-09-2022 22:56

Il Setterosa non si ferma più: cinque partite, cinque vittorie agli Europei di Spalato. Questa sera, sabato 3 settembre, la Nazionale ha superato con un netto 19-6 la Francia. È dunque un primo posto molto importante quello ottenuto nel gruppo B in vista della fase ad eliminazione diretta: nei quarti di finale, infatti, ci sarà la sfida contro la Croazia. Avversario tutt’altro che ostico e strada che pare spianata verso le semifinali. Sin dal primo quarto la squadra di Silipo ha subito indirizzato la partita: Palmieri, Viacava, Marletta, Picozzi e Avegno hanno ‘piazzato’ un gap di 5-0 che ha praticamente ‘chiuso’ subito la partita. Altra cinquina nel secondo periodo: due volte Cocchiere poi Viacava, Tabani e Bettini per un parziale di 10-3 a metà gara. Nella ripresa non è cambiata la trama della partita: il Setterosa ha dominato (4-0) infine il quarto periodo è stato quello del definitivo 19-6.