Pallanuoto: il Setterosa batte il Canada 13-12

Le azzurre saranno ora impegnate nel secondo turno della World Cup

16-04-2023 08:21

In vista del secondo turno della World Cup, che servirà a definire le prime quattro posizioni, la nazionale di pallanuoto femminile ha vinto a Civitavecchia (Roma) un’amichevole contro il Canada per 13-12.

Una partita combattuta, con il Canada in vantaggio dopo quattro minuti per 3-0, ma poi le azzurre si riscuotono e si portano in vantaggio. All’ultimo parziale le squadre sono in pareggio (10-10), prima dell’azione del Setterosa che vale il 13-11. Quando mancano appena 20” dalla conclusione il Canada si porta sul 13-12, ma le azzurre sono brave a gestire l’ultimo possesso e a conquistare la vittoria.

“L’importante è vincere anche partite come questa – ha dichiarato al sito della Federnuoto il ct Carlo Silipo –. Le ragazze erano un po’ stanche: avevano svolto una seduta in palestra mezz’ora prima di affrontare il Canada. Il gruppo sta bene e adesso pensiamo alla seconda parte della World Cup”.

Ad Atene per il secondo turno della World Cup le azzurre, già qualificate per la Superfinal di Long Bech (23-25 giugno), sfideranno Ungheria, Olanda e gli Stati Uniti.