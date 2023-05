Pallanuoto – Il Vouliagmeni fa la voce grossa, Brescia fuori dalla Champions

La squadra di Bovo paga dazio a Belgrado dove cade per mano dei greci 11-10 e saluta la competizione continentale al terzo quarto di finale.

31-05-2023 21:33

Brutta e pesante sconfitta per l’An Brescia che saluta anzitempo la Champions League dopo una stagione da applausi.

La formazione italiana impegnata nelle final eight non parte bene e chiude il primo parziale sotto per 4-3; stesso punteggio anche nel secondo tempo, i bresciani sono costretti a rincorrere. Timida reazione nel terzo quarto, Dolce porta i suoi sul -1, ma nell’ultimo periodo i greci alzano il ritmo e si spingono sull’11 a 8 a -3’ dal termine, Brescia ci prova ancora ma recupera solo due reti, il finale è 11-10.

Christian Presciutti chiude la sua carriera da professionista con una delusione, mentre il Vouliagmeni affronterà in semifinale la vincente tra Pro Recco – Ferencvaros.