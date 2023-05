Per il club ligure si tratta del 35esimo scudetto della propria storia.

20-05-2023 21:05

Il campionato italiano della pallanuoto ha stabilito il verdetto più importante e forse quello più scontato: la finale scudetto si chiude in due partite, con la Pro Recco che passa per 4-6 in casa del Brescia bissando così il trionfo di gara-1.

Per la Pro Recco si tratta del 35esimo scudetto vinto nella propria storia.