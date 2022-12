Pallanuoto – Setterosa, Carlo Silipo analizza il collegiale e le amichevoli negli Usa

24-12-2022 15:39

Ci hanno pensato gli Usa ad accogliere le ragazze della pallanuoto italiana per un collegiale che potesse collaudare il feeling della squadra e dare nuove indicazioni al ct Carlo Silipo.

Dieci giorni di allenamenti intensi a cui hanno fatto da contorno due amichevoli con le padrone di casa, perse rispettivamente 16-13, 14-10, ed una con la Spagna.

Proprio il ct non ha perso l’occasione per tracciare un mini bilancio: “Un buon test in vista della prossima stagione, in cui abbiamo giocato con le nuove regole e che ci ha fornito qualche dato in più su come preparare il Mondiale di Fukuoka”.

Ed ha aggiunto: “Questo collegiale ha fatto bene alle ragazze, confrontarsi con Stati Uniti e Spagna, che sono squadre di altissimo livello, ti fa crescere e in un certo senso ti ridimensiona anche, dopo la bella stagione vissuta ti fa capire che per arrivare a certi livelli bisogna fare molto, molto di più. Le ragazze lo sanno e si stanno impegnando al massimo”.