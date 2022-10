Pallanuoto, si cambia: la World League diventa World Cup

11-10-2022 12:01

La giornata di lunedì ha portato una ventata di nuove news nel mondo della pallanuoto con una comunicazione arrivata direttamente dalla FINA.

In sostanza la World League prenderà il nome di World Cup e vedrà al via dodici formazioni: Italia, Spagna, Grecia, Croazia, Serbia, Ungheria, Montenegro, Francia, Georgia, USA, Australia e Giappone. La prima fase andrà in scena dal 18 al 22 aprile, la seconda dal 2 al 6 maggio e le prime sei classificate di questo mega girone staccheranno il pass per l’atto conclusivo in programma dal 30 giugno al 2 luglio. A loro andranno ad aggiungersi due formazioni provenienti dalla seconda divisione.

Sul lato femminile il torneo conterà invece 8 squadre ovvero Italia, USA, Cina, Australia, Spagna, Grecia, Ungheria e Olanda, con la prima parte in scena dal 14 al 16 aprile e la seconda dal 28 al 30 dello stesso mese. Il format rimane il medesimo rispetto alle qualificate in Final Eight ed avrà luogo dal 23 al 25 giugno.