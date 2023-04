Pallanuoto, World Cup: Setterosa da sballo, 13-9 alla Spagna

Dopo l'esordio con il freno a mano tirato, le azzurre di Silipo hanno battuto le campionesse d'Europa in carica con un gran crescendo

12-04-2023 17:19

L’Italia s’è desta. E a pagarne le conseguenze è stata la Spagna, battuta dal Setterosa per 13-9 nella seconda partita della prima fase della World Cup di pallanuoto che si sta disputando in Olanda. Dopo aver sofferto con la Cina, le azzurre di Carlo Silipo hanno giocato in crescendo contro le iberiche.

Il primo quarto, infatti, si era chiuso per 3-2 in favore delle spagnole, ma dal secondo quarto in acqua si è vista un’altra Italia, capace di chiudere a +1. Dopo un botta e risposta nel terzo quarto, l’ultimo spezzone di partita è stato un monologo chiuso 4-1 per le nostre pallanuotiste, mentre le campionesse d’Europa in carica sono uscite dalla partita. Domani alle 20:30 grande appuntamento contro gli Stati Uniti campioni del mondo.

Contro la Spagna, se è vero che sono mancate le reti di Sofia Giustini, si è letteralmente scatenata Claudia Marletta, a segno quattro volte.