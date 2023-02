A causa delle scosse di terremoto che hanno messo in ginocchio la Turchia (e la Siria), si ferma anche lo sport: rinviate a data da destinarsi sia Vakifbank – Novara sia Thy – Busto Arsizio.

06-02-2023 23:10

Mentre in Turchia la situazione è drammatica viste le note vicende legate al terremoto che ha colpito l’intero paese e anche la Siria, il governo si mette una mano sul cuore e sospende tutti gli eventi sportivi in atto nei prossimi giorni.

Tra questi ci sarebbero state anche due sfide di volley con protagoniste altrettante squadre italiane.

Andando in ordine cronologico martedì si sarebbe dovuto disputare la gara playoff di ritorno di Coppa Cev tra Thy Istanbul e Unet e-work Busto Arsizio.

Stessa sorte per il match di Champions League in programma mercoledì 8 febbraio tra la squadra di Paola Egonu il Vakifbank e la formazione di Novara. La sfida dovrà decidere chi staccherà il pass da prima in classifica nella pool e volerà direttamente ai quarti di finale.

Al momento non è stata comunicata nessuna data di recupero.