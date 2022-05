Pallavolo: l'Italia di De Giorgi ko al tie-break nel test-match con la Bulgaria

25-05-2022 21:42

L’Italia di Fefè De Giorgi è tornata in campo a 248 giorni dalla vittoria degli Europei in Polonia per un’amichevole contro la Bulgaria a Calvarese. È finita 3-2 per i bulgari, spinti dai colpi di Atanasov (20 punti). Questi i parziali del match: 25-20, 24-26, 25-21, 23-25, 13-15. Il top scorer del test-match è stato l’azzurro Romanò con 25 punti. Esordio con la Nazionale italiana per Gironi e Matteo Lusetti. Domani si replica alle 18.

De Giorgi, al termine dell’incontro, ha detto: “I bulgari avevano già disputato qualche amichevole e forse hanno sfruttato questo fattore. Era importante per noi giocare perché tra pochi giorni inizia la nostra Vnl contro squadre come Francia, Polonia e Argentina. Domani non ci saranno grandi stravolgimenti, cerchiamo continuità”.