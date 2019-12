Pallone d'Oro, bordata di Chiellini: "L'anno scorso un furto"

A margine del Gran Galà del Calcio AIC, Giorgio Chiellini è tornato sulla scorsa edizione del Pallone d’Oro. QUeste le parole riportate da Tuttosport: “Il furto del Pallone d’Oro è stato l’anno scorso. Non avrebbe dovuto vincerlo Modric, al massimo Pogba o Griezmann”.

“Lo hanno dato a lui solo perché il Real non voleva che andasse a Ronaldo – ha continuato il difensore della Juventus -. Quest’anno avrebbe dovuto vincerelo uno del Liverpool, scegliere tra Messi e Ronaldo è come scegliere tra Federer e Nadal”.

Chiellini si è poi spostato sulla lotta scudetto: “L’Inter non mi sorprende, conosco Conte e i suoi giocatori, me l’aspettavo così e sarà così per tanto tempo ancora. L’Inter sta facendo qualcosa di straordinario, sapevamo che sarebbe stata lunga e lunga sarà – ha detto a Sky Sport -. Dobbiamo crescere ma l’avevo detto già dopo la prima partita che la nuova Juve si sarebbe vista da gennaio”.

“Siamo partiti molto bene, con un mese e mezzo culminato con la gara di Milano con l’Inter che è stata la migliore della stagione. Poi abbiamo sofferto un calo fisiologico ma era da mettere in preventivo. I risultati però non sono mancati, seppur non convincendo neanche noi stessi, ma è importante farli anche non giocando bene. Siamo consapevoli che bisogna lavorare tanto per diventare una squadra automatizzata come lo sono quelle di Sarri”.

Focus poi su De Ligt, che nelle prime apparizioni in maglia bianconera non ha brillato: “Ci parlo quotidianamente, è intelligente, ha voglia di apprendere e apprende velocemente. È un classe ’99 ed è stato catapultato in un modo di giocare diverso”.

“Fra gennaio e febbraio dovremo fare un upgrade. Dovremo cercare di fare un po’ più di bel gioco, abbiamo bisogno di una scintilla che ci trascini. Negli anni passati godevamo a difendere, a vincere 1-0, ora dobbiamo abituarci a osare, a rischiare, come con l’Inter, non possiamo rimanere nel limbo. Champions? Ci possono essere squadre più forti di noi, poi parla il campo. Ci sono 5-6 squadre, compresi noi, che ogni anno puntano alla vittoria”.

SPORTAL.IT | 03-12-2019 09:57