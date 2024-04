Euro2024, il pallone ufficiale degli Europei è fatto così: intelligente, interagisce con il Var

Si chiama Fussballliebe, è prodotto da Adidas: è composto in parte anche da materiale naturale e contiene dispositivi hi-tech

Il pallone di Euro2024, si chiama Fussballliebe (traduzione dal tedesco in italiano “amore per il calcio”) ed è prodotto da Adidas. È caratterizzato dai colori rosso, blu, verde e arancione nel segno del logo del torneo che mette in risalto i colori delle Nazionali europee, sono inoltre riportati i nomi delle dieci città tedesche sedi di gara e le illustrazioni di ogni stadio del torneo.

Come è fatto il pallone degli Europei

La sua forma a 20 pannelli Precisionshell e le scanalature in rilievo strategicamente posizionate sul guscio esterno del pallone sono state meticolosamente studiate e testate sia in laboratorio che sul campo, per controllare il flusso d’aria sul pallone e migliorare l’aerodinamica. Il guscio esterno è supportato dall’innovativo Ctr-core, un nucleo innovativo all’interno costituito da una camera d’aria contenente gomma naturale rinnovabile e una calotta realizzata con un tessuto Pes a doppio strato che conferisce alla stessa camera d’aria resistenza e struttura. Oltre a utilizzare poliestere riciclato e inchiostro a base d’acqua, il pallone è realizzato con un numero di sostanze biologiche superiore a quello dei precedenti palloni ufficiali Adidas: ogni strato del pallone è stato adattato in modo da includere materiali come fibre di mais, canna da zucchero, cellulosa e gomma.

Il pallone interagisce con il Var e gli arbitri

La novità principale di Fussballliebe è sicuramente lo sviluppo tecnologico: il pallone infatti potrà inviare dati che, combinati attraverso l’intelligenza artificiale alla posizione dei giocatori, alimenteranno la tecnologia del fuorigioco semi-automatico e permetteranno di identificare ogni contatto con la palla, come sui tocchi di mano e ai calci di rigore. Un sistema di sospensione al centro del pallone ospita un sensore di movimento, alimentato da una batteria ricaricabile, con unità di misura inerziale (IMU) a 500 Hz, che fornisce una visione senza precedenti di ogni elemento del movimento del pallone.