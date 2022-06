Pallone d'Oro, Cech smonta Courtois: "Improbable per un portiere"

11-06-2022 20:37

Secondo Petr Cech, è improbabile che Thibaut Courtois vinca il Pallone d’Oro, dato che i portieri perdono quasi sempre contro gli attaccanti. È stato infatti suggerito che Courtois potrebbe avere una possibilità di vincere il premio dopo la sua prestazione da man of the match nella vittoria del Real Madrid per 1-0 in finale di Champions League contro il Liverpool.

In quella gara ha realizzato ben nove parate, il maggior numero di parate di un portiere in una finale della competizione almeno dalla stagione 2003-2004. Courtois è stato anche in testa alla classifica dei gol evitati in Liga, con il suo 4,9 che lo pone in cima alla classifica sempre stando ai dati raccolti da Opta.

Cech ha elogiato l’ex portiere del Chelsea, ma ha anche affermato che il Pallone d’Oro è probabilmente fuori dalla sua portata, con Karim Benzema favorito per il riconoscimento.

“È stato un giocatore fondamentale per la sua squadra, perché ha fatto parate importanti e vitali nella partita con il Liverpool, e ovviamente senza le sue parate avrebbero perso”, ha detto Cech prima della partita di beneficenza Soccer Aid di oggi. “Nella grande partita, cioè nella finale di Champions League, c’è sempre bisogno della prestazione di tutti, e lui è stato l’uomo principale e ovviamente ha vinto meritatamente il premio di MVP. Ha avuto una stagione straordinaria, letteralmente dall’inizio alla fine, e ha giocato alla grande anche in Champions League, quindi non è stata una sorpresa. Penso che ci sarà sempre un problema con i portieri coinvolti nel Pallone d’Oro, perché in passato, penso a Buffon ma anche a Casillas, ci sono stati alcuni portieri che probabilmente avrebbero dovuto aver vinto il premio. Ma sappiamo che per i portieri è molto particolare essere paragonati ai giocatori di movimento e avvicinarsi a loro. Tutti amano vedere gol, assist e grandi abilità in avanti, e il calcio è questo”.