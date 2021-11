Pallone d'Oro, l'agente di Lewandowski va all'attacco

30-11-2021 22:14

All’indomani della consegna a Lionel Messi del settimo Pallone d’Oro della carriera, le polemiche non si sono ancora spente.

La rabbia all’interno dell’entourage di Robert Lewandowski, che ha chiuso al secondo posto un anno dopo la beffa della cancellazione dell’edizione 2020 che avrebbe quasi sicuramente visto trionfare il bomber polacco del Bayern Monaco, è ancora tanta e a spegnerla non è bastato il gesto di fair play dello stesso Messi, che durante la cerimonia ha “invocato” che la redazione di France Football consegni a Lewandowski il trofeo del 2020.

Scenario ovviamente non possibile, ma intanto Pini Zahavi, agente di Robert Lewandowski, ha espresso la propria rabbia anche per l’esito della votazione di quest’anno, pronunciando parole intise di delusione e incredulità.

“Congratulazioni a Lionel Messi – le parole di Zahavi a ‘TZ’ – un giocatore impressionante e un’eterna leggenda del calcio. Ma il Pallone d’Oro 2021 non gli appartiene. Almeno non questa volta. Il Pallone d’Oro 2021 appartiene a Robert Lewandowski. Non è stato rubato, ma è l’uomo che se lo merita. Se diverse centinaia di milioni di fan hanno difficoltà a credere al risultato, vorrà pur dire qualcosa. Lunedì avremmo dovuto assistere alla celebrazione del primo Pallone d’Oro di Robert”.

OMNISPORT