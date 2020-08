Pallotta: "Friedkin non rifaccia i miei errori"

L’ex presidente della Roma James Pallotta in un’intervista al Corriere dello Sport ha augurato un buon lavoro al nuovo proprietario Dan Friedkin: “Posso dirle che alcuni dei miei manager hanno parlato a Friedkin giusto pochi giorni fa. Ho offerto all’acquirente sin dallo scorso autunno la mia totale disponibilità a collaborare”.

“Sono pronto a dare consigli, in modo che Friedkin possa imparare dai miei errori per non ripeterli. E’ un fatto che nessuno può negare, perché ho pronunciato queste parole davanti a molti testimoni”.

OMNISPORT | 16-08-2020 13:47