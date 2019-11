Palmeri tocca nervo scoperto Juve, tifosi scatenati

Non la tocca piano Tancredi Palmeri nel commentare la vicenda che da qualche giorno tiene banco in casa Juventus, ovvero la “ribellione” di Cristiano Ronaldo alla sostituzione ordinata da Maurizio Sarri durante la sfida tra i bianconeri e il Milan.

Il giornalista prima attacca coloro che hanno cercato di minimizzare la reazione del portoghese al cambio voluto dal suo allenatore, e poi sfiora la provocazione nei confronti del mondo bianconero quando inquadra il comportamento di CR7 come una logica conseguenza dei rapporti di forza tra Ronaldo stesso e la Juventus.

RAPPORTI DI FORZA. “Questo episodio – scrive Palmeri nel suo editoriale per Tuttomercatoweb – è la certificazione che Cristiano Ronaldo è più grande della Juventus. Non nella storia ovviamente, ma nel presente. Cosa che era già chiara al momento dell’arrivo di CR7, che portava le sue vittorie europee a una gestione che ne è all’avida ricerca e che accettava lo status e le condizioni del campionissimo per poter crescere ulteriormente”, anche sul piano del marketing.

A confermare questa tesi, secondo Palmeri, c’è anche il post pubblicato dal giocatore dopo la partita. “Si ribalta la dinamica tra società e giocatore – scrive il giornalista -. Non è più la società che dice al giocatore: ‘Ok ti perdoniamo, però non puoi mica fare così’. No, è il giocatore che perdona la società/allenatore mandando un primo avvertimento: ‘Nessun rancore, ma ricordatevi chi sono…’. Dire: ‘Cristiano Ronaldo ha fatto un post dove non menziona l’accaduto, insomma ha perdonato Sarri’ è una battuta. Ma forse, rispecchia proprio la realtà dei fatti”.

LE REAZIONI. La tesi di Palmeri, naturalmente, è apparsa come una provocazione a molti tifosi bianconeri. “Mamma mia, il disagio è forte in quest’uomo”, scrive Matteo mentre Epitaffio si limita a commentare l’articolo del giornalista con un emoticon che ride fino alle lacrime.

Rosa, invece, si dice preoccupata: “In futuro se un altro giocatore farà la stessa cosa come ci si comporterà?”. E anche tifosi di altre tifoserie intervengono nella discussione, come l’interista Manuel: “Se così fosse la Juventus commetterebbe l’errore più grande della sua storia. Nessun giocatore è più grande di alcuna squadra. Nemmeno Ronaldo”.

SPORTEVAI | 13-11-2019 10:45