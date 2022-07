Paltrinieri ancora re delle acque libere: vince la 10 km a Parigi

09-07-2022 11:04

Ottimo momento di forma per Gregorio Paltrinieri. Dopo le exploit ai Mondiali di Budapest, con gli ori nei 1500 stile libero e nella 10 km in acque libere l’azzurro non si è fermato.

Oggi, a Parigi, futura città olimpica ha vinto la 10 km con il crono di 1:51:37.85, precedendo di 1.13 l’ungherese Kristóf Rasovszky e di 4.10 l’australiano Nicholas Sloman. Buoni segnali in vista anche dell’Europeo di “casa”, di Roma di agosto.

Nella top 5 quinto, Andrea Manzi con Andrea Furlan ottavo. Dario Verani ha chiuso alla fine undicesimo.