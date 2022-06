Paltrinieri: "Europei? Ho alte aspettative"

18-06-2022 14:32

A La Repubblica, Paltrinieri non ha nascosto le alte aspettative per gli Europei a Roma: “Alte, come sempre. Mi sono preparato molto bene. Partire col piede giusto qui con la piscina è importante, in mare siamo molto forti e possiamo ottenere ottimi risultati, la 10 km olimpica è quella sulla quale stiamo puntando di più. I miei avversari? Ci sono tutti, compreso l’ucraino Romanchuk che per via della guerra ha attraversato un dramma. L’ho sentito spesso, suo padre è al fronte come il suo allenatore, lui è prima rimasto vicino alla famiglia poi ha deciso di andar via per allenarsi con Wellbrock in Germania. Anche con Florian me la giocherò, così come con l’americano Finke. Ma credo che ci saranno anche tanti giovani e sorprese, siamo già nel ciclo olimpico per Parigi. Penso al tedesco Martens e al tunisino oro nei 400 in Giappone, Hafnaoui. Dopo Budapest, faremo un mesetto di altura e poi Roma: sarà fighissimo, la mia prima gara internazionale a casa”.

Tornando a Tokyo, Paltrinieri ha ammesso: “Ripensandoci ho fatto le migliori gare di sempre. Il percorso di avvicinamento per non parlare dell’arrivo sono stati terribili. Stavo ancora male e il mese prima, con la mononucleosi, non riuscivo neanche a entrare in acqua. Non c’era possibilità che gareggiassi, l’idea del podio era lontanissima anche nella mia testa. Invece la forza è stata proprio quella, sono arrivato alle Olimpiadi con una cattiveria e una grinta pazzesche, tutti si aspettavano che andassi lì a partecipare invece la differenza è stata che io ci sono andato per lottare per le medaglie. Questo mi ha dato una forza di volontà extra. L’argento in vasca e soprattutto il bronzo nel fondo, entrambe belle e assurde, mi rendono fiero di me”.