Panatta dice la sua: “Alcaraz può vincere anche a Roma”

L'ex campione non crede che lo spagnolo arrivi affaticato all'appuntamento con gli Internazionali d'Italia

09-05-2023 13:40

Secondo Adriano Panatta, Carlos Alcaraz può vincere anche gli Internazionali di tennis di Roma. Reduce dalle vittorie in patria, a Barcellona e a Madrid. L’anno scorso, a usa di un infortunio alla caviglia, il campione iberico non aveva potuto partecipare all’appuntamento del Foro Italico. Essere al torneo romano per Alcaraz significa tornare numero uno della classifica mondiale, scavalcando Novak Djokovic, che è il campione uscente e che dunque più di 1000 punti non può fare.

Panatta, vincitore degli Internazionali di Roma nel 1976, punta proprio su Alcaraz: “Lui gioca bene, i campi da tennis sono sempre uguali ovunque, stessa misura, stessa terra rossa. Madrid è in altura, ma lui ha vinto anche quando ha giocato al livello del mare. E’ giovane, quindi delle volte ci ha un po’ sorpreso con qualche sconfitta, ma sa che Roma è un torneo molto importante, quindi verrà qui determinato a vincere il torneo“.

L’ex campione azzurro ha parlato a margine della presentazione della 22esima edizione di ‘Banca Generali Un campione per Amico’ tenutosi oggi al Tennis Club Parioli. Gli appassionati italiani sperano naturalmente che Panatta con i pronostici non sia bravo come con la racchetta in mano e faranno il possibile per spingere sempre più in alto Jannik Sinner. Magari proprio alla vittoria, anche se non ci sarà solo Alcaraz da temere. Basti pensare che in un’eventuale semifinale, l’altoatesino potrebbe trovarsi di fronte proprio Djokovic.