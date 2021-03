Panchina d'Oro a Gasperini: secondo successo di fila

Grande soddisfazione per Gian Piero Gasperini, l’ennesima da quando è alla guida dell’Atalanta: dai suoi colleghi allenatori è stato votato quale vincitore della Panchina d’Oro per il secondo anno di fila.

Il tecnico piemontese ha ricevuto il premio da Demetrio Albertini e non ha fatto mistero della sua gioia, arrivata al culmine di una stagione complicata soprattutto per quanto concerne l’ambito extra-sportivo. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito della FIGC. “Questa Panchina d’Oro la dedico a tutta Bergamo, allo staff e ai giocatori: a tutti quanti, perché è veramente una vittoria di squadra. Rispetto a quella vinta l’anno scorso è diversa, perché ogni stagione ha le sue particolarità e questo premio è riuscito a dare continuità a quello conquistato in precedenza. Ottenerlo è stato ancora più difficile e forse, proprio per questo motivo, questa Panchina d’oro è ancora più bella”.

Sono stati assegnati anche i premi della Panchina d’Argento (spettante al miglior allenatore del campionato di Serie B) vinta da Filippo Inzaghi grazie alla cavalcata del suo Benevento nella stagione 2019/2020 e della Panchina d’Oro di Serie C, consegnata a Massimiliano Alvini della Reggiana.

OMNISPORT | 30-03-2021 13:57