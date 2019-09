Pancotto elogia Brindisi e i suoi tifosi

Coach Cesare Pancotto, capo allenatore di Acqua S.Bernardo Cantù, ha presentato la prima giornata di Legabasket Serie A che, giovedì sera al 'PalaPentassuglia' di Brindisi (palla a due alle ore 20.30), vedrà impegnata Cantù sul campo della Happy Casa di coach Francesco Vitucci.

"Parlando di Brindisi mi vengono in mente tre cose – ha sottolineato il navigato marchigiano – : è una squadra che la scorsa stagione ha fatto i playoff, che ha appena disputato la Supercoppa e che prenderà parte alla Champions Legaue. Si tratta di un gruppo esperto, lungo e talentuoso, con tanti punti mani e allenato da un allenatore bravissimo come Vitucci, grande conoscitore della realtà brindisina. Il campo di Brindisi è molto caldo: il tifo è sempre di grande energia ma comunque sempre corretto. Voglio precisare che non parlerò mai di pressione, la cosa più importante è concentrarsi solo su quello che accade dentro al campo. Per me la tensione è sempre un elemento positivo perché scatena energia".

"Siamo una squadra giovane che deve approcciare al campionato con coraggio e anche un po’ di sfrontatezza, con fiducia però, senza essere presuntuosi – ha aggiunto Pancotto -. I giovani corrono, quelli esperti conoscono la strada. La forza dell’uomo sta nel non creare aspettative. Noi dovremo creare coesione, cercando di diventare l’orgoglio di Cantù: una città di basket, di tradizione e, visto che guardiamo al futuro, anche di innovazione. Dovremo essere bravi a creare emozioni e soddisfazioni per i nostri tifosi".

SPORTAL.IT | 24-09-2019 16:20