Paolini-Svitolina agli Australian Open 2025, quando gioca: orario, dove vederlo in tv e streaming

L'azzurra in campo contro la tennista ucraina per il terzo turno degli AO 2025. Nella stessa giornata altri tre italiani in campo: Sinner, Sonego e Musetti.

Oltre a Jannik Sinner, il secondo ottimo motivo per collegarsi e seguire live gli Australian Open sabato mattina è la sfida tra l’azzurra Jasmine Paolini e Elina Svitolina. Messo via il 2° turno abbastanza agevolmente, la tennista toscana scenderà in campo contro la campionessa ucraina, spesso al centro delle cronache per motivi extra sportivi.

Appuntamento, dunque, con una partita di certo su livelli tecnici importanti per gli appassionati: l’incontro è in programma alla Margaret Court Arena, nella serata australiana con forse qualche lieve ritardo e in contemporanea con la partita di Jannik Sinner.

Quando gioca Paolini contro Svitolina agli AO 2025

Partiamo proprio da questo, da quando vedremo di nuovo in campo Jasmine Paolini. Stando al programma degli Australian Open 2025, l’attuale numero 4 in classifica WTA giocherà sabato 18 gennaio attorno alle ore 9. L’avversaria è Elina Svitolina, numero 27 del ranking e molto esperta.

La 30enne ucraina occupa, attualmente, la posizione numero 27 della classifica WTA del 13 gennaio. Jasmone, primaa italiana del ranking, è alla quarta posizione posizione che sta difendendo egregiamente.

Riassumendo, ecco le principali informazioni sull’incontro:

Partita: Paolini-Svitolina

Data: 18 gennaio 2025

Orario: 9:00

Competizione: Australian Open

Diretta tv: Eurosport, Sky, DAZN, Discovery+

Streaming: Sky, Sky Go, NOW, DAZN

Dove vederla in tv

Come anticipato sopra, il match tra Paolini e Svitolina verrà trasmesso, al pari delle altre partite degli Australian Open, da Eurosport, canale visibile per gli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. E così anche per quel che riguarda l'eventualità dis seguire in streaming e in mobilità l'evento.

Streaming, dove seguirla e come collegarsi

L'incontro di Paolini si potrà vedere, sempre e solo per abbonati, su Sky Go, NOW, DAZN, il player di Eurosport e Discovery+. Per quanti abbiano sottoscritto l'abbonamento, si potrà seguire in streaming su Now il match oppure collegarsi tramite app su smart tv o smartphone e altri device per seguirla in diretta live.

Ricordiamo che sabato 18 gennaio, sarà una giornata di grande tennis italiano: oltre a Jasmine Paolini, infatti, scenderanno in campo anche Sinner (in contemporanea), Sonego, Musetti.