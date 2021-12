Paolo Vanoli nuovo allenatore dello Spartak Mosca: è ufficiale

17-12-2021 09:00

Un altro allenatore italiano vola all’estero e inizia la carriera da primo allenatore. È iniziata ufficialmente l’avventura di Paolo Vanoli sulla panchina dello Spartak Mosca. Il club russo ha annuciato l’arrivo dell’allenatore italiano, che raccoglie l’eredità del portoghese Rui Vitoria.

Dopo settimane di contatti continui è arrivata la definitiva fumata bianca tra lo Spartak Mosca e Vanoli, che ha firmato per 18 mesi con opzione per un ulteriore anno. L’ormai ex collaboratore tecnico di Antonio Conte ha scelto di non seguire il tecnico leccese nella nuova esperienza al Tottenham dopo aver lavorato con lui al Chelsea e nel biennio all’Inter e di tentare l’esperienza da primo allenatore. Nello staff di Vanoli, anche l’ex centrocampista di Milan, Napoli e Fiorentina Marco Donadel.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Paolo Vanoli ha iniziato il percorso da allenatore nelle giovanili dell’Italia, sia da uomo dello staff che da tecnico nelle selezioni dall’Under 16 all’Under 19. Nel 2017, il classe 1972 ha deciso di lasciare la Nazionale e iniziare la carriera nei club.

Il 15 dicembre si è conclusa l’avventura di Rui Vitoria sulla panchina dello Spartak Mosca. I risultati deludenti in campionato hanno spinto la società a cambiare guida tecnica. Il portoghese ha totalizzato 9 vittorie, 6 pari e ben 11 sconfitte tra tutte le competizione.

Lo Spartak Mosca è al nono posto della classifica del campionato russo, con 23 punti dopo 18 partite, mentre in Europa League è già agli ottavi di finale grazie al primo posto conquistato nel Girone C davanti a Napoli, Leicester e Legia Varsavia.

Dopo aver salutato il tecnico lusitano, lo Spartak Mosca ha scelto di affidarsi a Paolo Vanoli: inizia oggi l’era del tecnico italiano sulla panchina del club della capitale russa.

