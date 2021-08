Paralimpiadi Tokyo 2020: per l'Italia due medaglie femminili

Due medaglie per l’Italia, entrambe dalle donne, nella giornata odierna delle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Le hanno conquistate la 45enne lucchese di Castelnuovo Garfagnana Sara Morganti, bronzo nel dressage individuale grado 1 dell’equitazione, e la 20enne torinese di Moncalieri Carlotta Gilli, argento nei 400 stile libero categoria S13 (ipovedenti) del nuoto, sua terza medaglia personale. Quella di Morganti è la prima vinta dagli azzurri in questi Giochi all’infuori dal nuoto, disciplina in cui l’Italia ne ha conquistate addirittura 12.

OMNISPORT | 27-08-2021 13:43