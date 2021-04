“Paratici e Nedved hooligans”: l’attacco scatena i social

Crisi Juve. I bianconeri dopo nove stagioni di dominio assoluto sul campionato italiano si preparano a cedere lo scettro all’Inter. Ma le ultime prove della formazione di Andrea Pirlo che sta faticando per guadagnarsi anche l’accesso alla prossima Champions League hanno letteralmente scatenato le critiche di tifosi, VIP e addetti ai lavori.

L’accusa di Briatore

L’ultima in ordine di tempo è quella del manager Flavio Briatore che ha concesso una lunga intervista a La Politica nel Pallone, toccando tantissimi argomenti che riguardano la Juve. Dalle accuse a Pirlo all’errore di valutazione su Massimiliano Allegri. Ma Briatore si scatena soprattutto contro i dirigenti bianconeri Fabio Paratici e Pavel Nedved che apostrofa come hooligans.

“Personalmente rivedrei la dirigenza se fossi in Agnelli, si sono viste scene da hooligans da parte del direttore sportivo e del vicepresidente. Ci vuole un allenatore forte, di peso come Allegri, mi aspetto un cambio di allenatore e magari anche dei dirigenti. Quest’anno lo stile Juventus non lo abbiamo visto”.

La reazione dei social

Le parole al veleno di Briatore hanno fatto il giro della rete, il suo attacco a Pirlo (Come dare una Ferrari in mano a uno che ha solo il foglio rosa) ha raccolto tanti consensi. E nelle ultime ore sono sempre di più i tifosi bianconeri che si augurano una rivoluzione in casa bianconera dopo una stagione così deludente: “Flavio ha capito tutto e ha il coraggio di dirlo apertamente, pè un grande. Lui ha portato una scuderia dal nulla sul tetto del mondo, fa capire e dice ciò che serve. Spero che qualcuno all’interno della Juve ti legga, ci vorrebbe qualcuno come te in società”, scrive Angela.

E sono tanti i fan della Vecchia Signora che vorrebbero Briatore all’interno della società: “Preferisco uno come te che si è fatto dal nulla e quindi ha dimostrato, piuttosto che figli di papà cresciuti nella bambagia che hanno solo tanta boria e prosopopea. Lo so che sei molti impegnato con il tuo impero ma vieni almeno a fare il consigliere. Abbiamo bisogno di gente di buon senso come te”.

SPORTEVAI | 27-04-2021 10:42