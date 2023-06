Paredes allontana il Boca: “Voglio continuare in Europa”

Il centrocampista dell’Argentina ai microfoni di TyC Sports: “Oggi non è nella mia testa tornare, ne ho parlato con la mia famiglia, gli amici e Roman”

23-06-2023 15:59

Il centrocampista argentino, ed attuale campione del mondo, Leandro Paredes, ha rilasciato un’intervista a TyC Sports. Il centrocampista di proprietà del Psg, reduce dall’esperienza in prestito in Serie A con la maglia della Juventus, ha parlato del suo futuro e delle possibilità di un ritorno al Boca Juniors. Come riportato successivamente da Tuttoemrcatoweb, Paredes, ai microfoni di TyC Sports ha dichiarato: “Oggi non è nella mia testa tornare – dice a pochi giorni dalla gara di addio a Riquelme a La Bombonera -. Ho 28 anni, sono giovane e voglio continuare in Europa. Ne ho parlato con la mia famiglia, gli amici e Roman (Riquelme, ndr). Mi ha detto di continuare a divertirmi”.

Ancora troppo prematuro il ritorno in Argentina, seppur sia un grandissimo tifoso del Boca, Paredes, vuole ancora dire la sua in Europa.