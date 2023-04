Pareggio per 0-0 tra Chelsea e Liverpool

Meglio i padroni di casa, ma i due gol annullati dal Var condannano i Blues

04-04-2023 23:00

Si è concluso in pareggio per 0-0 il big match di Premier League Inglese tra Chelsea e Liverpool. La gara, equilibrata, ma con più occasioni per i padroni di casa, non vede il risultato cambiare durante l’arco dei 90 minuti di gioco.

Il match

A partire meglio sono i padroni di casa. Infatti, dopo nemmeno cinque minuti di orologio, Kovacic si supera in area di rigore: dribbling su Allison e tiro defilato in direzione della porta, solo un grande intervento Konatè salva i Reds. Al 13esimo sono ancora i Blues in avanti: palla Chilwell per Havertz, che anticipa Mattia, ma Allison è attento e respinge il pallone. Al 19esimo arriva la prima risposta dei Reds: Kepa esce alto per anticipare Nunez, il pallone arriva a Henderson che calcia a botta sicura ma Koulibaly respinge il tiro, di mancino, del giocatore del Liverpool. Al 24esimo il Chelsea trova la via del gol con un gran destro di James: l’argentino Enzo Fernandez, al manent del tiro, è in posizione di fuorigioco ed il Dar conferma; gol annullato ed ancora 0-0. L’occasione più ghiotta per gli ospiti, allenati da Klopp, arriva allo scadere della prima frazione di gioco con Fabinho: dopo un calcio d’angolo la palla arriva nei piedi del giocatore dei Reds che calcia a botta sicura ma Fofana è ben piazzato e, fortunosamente, salva – con la testa – la rete del vantaggio.

Ad inizio ripresa è ancora il Chelsea ad avere un qualcosa in più: Tante serve Kovacic, il croato calcia alto a tu per tu con Allison e si divora il gol del vantaggio. Pochi minuti dopo – minuto 50 – è ancora il Var ad annullare il gol. Havertz, dopo un rimpallo con Allison, si aggiusta il pallone con il braccio e segna. Per il Var però non ci sono dubbi, tocco netto con il braccio e gol del tedesco annullato. Al minuto 77 è ancora il Chelsea a rendersi pericoloso: Joao Felix sfrutta un’indecisione tra Allison e Matip. Il portoghese sceglie però la potenza alla precisione ed il pallone finisce oltre la traversa. Nel finale di gioco nessuna delle due formazioni riesce a trovare il guizzo vincente per aggiudicarsi i tre punti.

Dopo il pareggio allo Stamford Bridge, il nono stagionale per il Chelsea ed il settimo per il Liverpool, la classifica delle due squadre non migliora. I padroni di casa si collocano undicesimi con 39 punti, gli ospiti raggiungono i 43 punti e si posizionano ottavi.