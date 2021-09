Pari Svizzera, Inghilterra ripresa nel recupero dalla Polonia

Ultime gare per le nazionali europee impegnate in questa tornata di sfide per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in programma in Qatar. Si è chiuso infatti ufficialmente il sesto turno.

Nel Gruppo C, quello che vede impegnata l’Italia, la Svizzera non riesce a rispondere agli Azzurri. Nella serata nella quale i campioni d’Europa hanno dilagato a Reggio Emilia contro la Lituania (5-0), gli elvetici non sono andati oltre lo 0-0 sul campo dell’Irlanda del Nord, anche perché Seferovic al 33’ ha fallito un calcio di rigore.

La classifica ora recita Italia 14 (con sei partite giocate) e Svizzera 8 (con quattro gare disputate). A seguire Irlanda del Nord e Bulgaria a 5 e la Lituania ancora ferma a 0.

Nel Gruppo B sorride invece la Spagna che espugna con un 2-0 il campo del Kosovo mentre in contemporanea la Svezia viene sconfitta ad Atene 2-1 dalla Grecia.

Nel Gruppo E il Belgio ipoteca il primo posto vincendo 1-0 in Bielorussia grazie ad un goal di Praet, mentre il Galles non va oltre il pareggio a reti bianche interno contro l’Estonia.

Nel Gruppo I vittorie come da pronostico per Ungheria e Albania rispettivamente contro Andorra (2-1) e San Marino (5-0), mentre si chiude in parità il big match che ha visto protagoniste a Varsavia Polonia e Inghilterra. I ‘Tre Leoni’ avanti grazie ad una rete di Kane al 72’, sono stati rimontati in pieno recupero da Szymanski e vedono interrompersi un cammino sin qui fatto solo di vittorie. L’1-1 ottenuto in extremis non basta comunque a Lewandowski e compagni per conservare quel secondo posto che adesso è dell’Albania

Nel Gruppo J infine, la Germania cala il poker sul campo dell’Islanda (4-0) e approfitta al meglio dei pareggi maturati in Armenia-Liechtenstein (1-1) e Macedonia del Nord-Romania (0-0).

GRUPPO B

KOSOVO-SPAGNA 0-2 [32’ Fornals, 90’ Torres]

GRECIA-SVEZIA 2-1 [62’ Bakasetas (G), 78’ Pavlidis (G), 80’ Quaison (S)]

GRUPPO C

IRLANDA DEL NORD-SVIZZERA 0-0

ITALIA-LITUANIA 5-0 [11 Kean, 14’ aut. Utkus, 24’ Raspadori, 29’ Kean, 54’ Di Lorenzo] – Clicca qui per il resoconto completo del match

GRUPPO E

BIELORUSSIA-BELGIO 0-1 [34’ Praet]

GALLES-ESTONIA 0-0

GRUPPO I

UNGHERIA-ANDORRA 2-1 [9’ rig. Szalai (U), 18’ Botka (U), 82’ Llovera (A)]

ALBANIA-SAN MARINO 5-0 [32’ Manaj, 58’ Laci, 61’ Broja, 68’ Hysaj, 80’ Uzuni]

POLONIA-INGHILTERRA 0-1 [72’ Kane (I), 90+2’ Szymanski (P)]

GRUPPO J

ARMENIA-LIECHTENSTEIN 1-1 [45+5′ Mkhitaryan (A), 80’ Frick (L)]

MACEDONIA DEL NORD-ROMANIA 0-0

ISLANDA-GERMANIA 0-4 [4’ Gnabry, 24’ Rudiger, 56’ Sane, 89’ Werner]

OMNISPORT | 08-09-2021 22:59