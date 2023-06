Parigi 2024, il focus sulle squadre azzurre: quante qualificate alle Olimpiadi?

Poco più di un anno e prenderanno il via le Olimpiadi francesi dove una bella fetta di show spetterà agli sport di squadra, ma l’Italia rischia di avere poche chance di qualificazione.

30-06-2023 13:59

Quali saranno le squadre azzurre che si qualificheranno alle Olimpiadi 2024 e che si giocheranno qualche chance di medaglia?

Ad oggi il bicchiere è mezzo vuoto, con le solite formazioni pronte a dare battaglia, ma ci saranno assenze pesanti che non riescono ad invertire un trend che ormai dura da troppo tempo.

Guardare al passato significa vedere il picco di Atene 2004, record assoluto con 8 formazioni azzurre presenti ovvero volley maschile e femminile, pallanuoto maschile e femminile, baseball, softball, calcio maschile, basket maschile. Anche Tokyo 2020 è stata una bella spedizione, dove l’Italia a squadre era presente in 6 discipline, ma per Parigi 2024 si prospetta uno scenario come quello di Rio 2016, dove eranno appena 4 i team tricolore.

Volley maschile e volley femminile non dovrebbero avere particolari problemi a staccare il pass per Parigi, e stesso discorso vale per la pallanuoto, da sempre fiore all’occhiello dell’Italia: il Settebello punterà ad una medaglia, il Setterosa, assente a Tokyo, è in una fase di rivoluzione ma propenso a crescere e a dire la sua.

Per il resto bisogna dichiarare il flop sia del calcio maschile (manca dal 2008) uscito anticipatamente di scena agli Europei under 21, sia del basket femminile (ultima apparizione addirittura ad Atlanta 1996), con la brutta figura delle ragazze di coach Landi al recente torneo continentale.