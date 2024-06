Parigi 2024, la grande delusione di Vanessa Ferrari: “Il fisico non ha retto”. Altro forfait dopo Asia D’Amato

L’Italia non avrà Vanessa Ferrari tra le stelle di Parigi 2024: la ginnasta azzurra alle prese con un infortunio annuncia la decisione di non prendere parte alle Olimpiadi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Non ce la farà Vanessa Ferrari a partecipare alle Olimpiadi. Quelle di Parigi sarebbero stata la quinta volta nella manifestazione a cinque cerchi ma per l’azzurra è arrivata una tremenda delusione. L’annuncio è arrivato dalla stessa atleta che sui social ha rivelato di aver pagato a caro prezzo un infortunio muscolare.

Vanessa Ferrari: l’annuncio sui social

Le parole di Vanessa Ferrari sono quelle della profonda delusione. A 33 anni l’azzurra, una delle principali rappresentanti della ginnastica italiana di tutti i tempi, non riuscirà a coronare il sogno di prendere parte alla sua quinta Olimpiade: “Il mio percorso verso Parigi 2024 termina qui. Ieri in palestra durante il test in vista degli assoluti della prossima settimana, nello stacco di un salto, il mio polpaccio ha ceduto. Mancando un mese alle Olimpiadi, non ci sono le tempistiche per recuperare una lesione muscolare. Nonostante sia da dicembre che sto combattendo contro vari malesseri, a livello tecnico stavo molto bene. Purtroppo però il fisico non ha retto”.

“Ho intrapreso questo percorso – dice Vanessa – con la voglia di voler lottare fino in fondo. Ma anche con la consapevolezza che ci potesse essere questo tipo di esisto, fa parte del gioco. Però anche se nella mia carriera ho avuto molti infortuni non ci si abitua mai e la batosta è sempre forte, soprattutto dopo tre anni di allenamento e a un mese dall’obiettivo finale. Ora ho bisogno di un attimo per metabolizzare questo duro colpo ma ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta e che hanno sempre creduto in me perché il sostegno ricevuto è stato fondamentale”.

Italia, altro duro colpo dopo Asia D’Amato

E’ la seconda defezione importante per l’Italia dopo quella di Asia D’Amato, altra atleta di punta della nostra nazionale. La ginnasta azzurra si è infortunata lo scorso maggio nel corso degli Europei di Rimini a causa di una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro (che si era già infortunata nel corso del 2023) e che la costringerà a un lungo stop. Una perdita pesante per le azzurre visto che Asia era stata campionesse d’Europa nell’All aroound nel 2022 e non potrà bissare la sua partecipazione a Tokyo 2020.

Le azzurre ripartono quindi dalla coppia composta da Manila Esposito e Alice D’Amato che nel corso degli ultimi errori hanno trionfato nel concorso generale individuale con la capanna che ha vinto anche alla trave e al corpo libero. Insieme a loro ci dovrebbe essere anche Elisa Iorio, specialista delle parallele asimmetriche, e Angela Andreoli (bronzo nel corpo libero agli ultimi Europei). Per il quinto posto in squadra ci potrebbe essere un ballottaggio tra Giorgia Villa e Martina Maggio.

La strepitosa carriera di Vanessa Ferrari

Il forfait alle prossime Olimpiadi rappresenta un duro colpo per Vanessa Ferrari. La 33enne di Orzinuovi rappresenta una della grandi atlete nella storia dello sport italiano capace di scrivere pagine importanti come la vittoria ai Mondiali del 2006 (prima volta per un atleta azzurra) e l’argento nel corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo. Un infortunio che a 33 anni rischia di mettere definitivamente fine alla sua storia olimpica che avrebbe meritato anche maggior fortuna dato il suo straordinario talento.