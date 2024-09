Parigi 2024, La prima medaglia poi l'incontro con Mattarella. Bortuzzo: "Spero il primo di tanti"

L'atleta paralimpico ha vinto il bronzo nei 100 rana Sb4: "Ora vacanza, poi testa a Singapore"

Alla cerimonia con Mattarella al Quirinale con i medagliati olimpici e paralimpici era presente anche Manuel Bortuzzo, il giovane che a Parigi è riuscito a realizzare il suo sogno: vincere una medaglia nel nuoto. “Per me è un onore essere qui, è la prima volta e spero che sia la prima di tante. E’ stato emozionante”, ha esordito Bortuzzo rispondendo alle domande fuori al Quirinale. “E’ stato bello ricevere la medaglia da Mattarella – ha proseguito mostrato il presente del presidente -. Io un simbolo per i più giovani? Penso che tutti gli atleti paralimpici abbiano potuto dare la dimostrazione che tutto è possibile. Questa cosa mi invoglia a fare sempre di più”. Un momento anche per pensare ai prossimi obiettivi. “Ora farò un po’ di vacanza, poi testa al mondiale di Singapore dell’anno prossimo, ma vorrei prepararmi al meglio per i giochi di Los Angeles”