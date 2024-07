Parigi 2024, presentato il team olimpico azzurro di pugilato: "Noi siamo cuore"

La squadra italiana composta da otto boxeur: il video promo verso i Giochi

Il pugilato italiano, alle Olimpiadi di Parigi 2024, è pronto a recitare un ruolo da protagonista assoluto. A caricare l’ambiente ha pensato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha sottolineato come il pugilato sia “una delle eccellenze del nostro Paese, la squadra più forte di sempre, con più donne qualificate che uomini”. Una spinta ulteriore a tutto l’ambiente, già pronto per il grande evento. Il team azzurro è composto da Irma Testa, Aziz Abbes Mouhiidine, Salvatore Cavallaro, Diego Lenzi, Giordana Sorrentino, Sirine Charaabi, Alessia Mesiano e Angela Carini. Nelle immagini, il video promo in vista di Parigi 2024. (NPK) Fonte: us Fpi