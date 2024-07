Parigi 2024, spada femminile: Fiamingo subito out, anche Rizzi fuori al supplementare. Speranza Santuccio

Falsa partenza nella spada femminile: subito eliminate Rizzi e Fiamingo, avanza soltanto Santuccio, con un tabellone non semplice. Delusa Rossella: "Non ho tirato per niente bene".

Doveva esserci profumo di medaglie, s’è rivelata essere una delusione senza precedenti. Tanto che l’avventura della scherma italiana nelle gare olimpiche di Parigi non avrebbe potuto cominciare in modo peggiore: due spadiste su tre eliminate al primo turno, con pezzi da novanta che qualche velleità di podio ce l’avevano, ma che alla prova dei fatti hanno completamente cannato una rassegna che adesso le vedrà impegnate nella gara a squadre, dove la voglia di rivalsa sarà tanta, ma non tale da cancellare l’onta di un avvio di olimpiade davvero da incubo.

Rizzi, partenza falsa: la rimonta si ferma si più bello

Giulia Rizzi era quella che forse nutriva le speranze maggiori di avanzare nel tabellone. Invece ha ceduto alla stoccata supplementare contro la polacca Klasik, che le ha sbarrato la strada dopo un match tiratissimo, nel quale la differenza l’ha fatta veramente un dettaglio.

“Non c’è molto di positivo in questo mio debutto, però devo lasciarmi le scorie di questo ko. e pensare da subito alla gara a squadre. Purtroppo ho faticato tanto in avvio, vedendomi costretta a rimontare da una situazione di punteggio tutta in salita (l’azzurra è finita sotto 6-1). Purtroppo in un’olimpiade certi errori si pagano a caro prezzo e questo è ciò che è successo. Il dispiacere è tanto, ma Parigi ha ancora un’altra gara e dovrò impegnarmi a fondo per non sbagliare nulla e confermare con le mie compagne l’oro europeo”.

Non è bastata una grande rimonta, con la polacca agganciata sull’8 pari, per rimettere le cose a posto: alla stoccata supplementare Klasik ha trovato il bersaglio e per Giulia Rizzi, testa di serie numero 5, il torneo singolare s’è chiuso all’istante.

Fiamingo, delusione cocente: Cebula s’impone 15-14

Una sensazione provata un’ora più tardi anche da Rossella Fiamingo, che pur non accampando chissà quali velleità di medaglia ha dovuto ingoiare un boccone amaro contro l’americana Cebula, lesta a sfruttare il momento propizio nel corso del minuto supplementare. Rossella ha sprecato un vantaggio di due stoccate (10-8) e sul 14 pari, dopo aver rimesso le cose a posto, ha tentato due volte l’assalto, finendo però per subire l’attacco vincente della statunitense, in lacrime (e incredula) per una vittoria che ha il sapore della grande impresa.

“Ci sono stati dei momenti che sono andata sopra anche di tre stoccate e per questo sono dispiaciuta. Veramente credo di potermi esprimermi meglio e un po’ di più. Cebula è un’avversaria forte ma dovevo essere lucida e forte durante i suoi errori. Sul 14 pari si può vincere e si può perdere, ma non ci dovevo arrivare. Adesso mi sfogherò per questa giornata brutta e mi concentrerò sulla gara a squadre. Sapevo che le teste di serie fanno fatica al primo assalto. Ho incontrato un’avversaria particolare ma io ho fatto troppi errori su tempo e misura. Ho avuto troppi alti e bassi ed ho giocato troppo tempo sul 50-50”.

Santuccio, l’unica superstite: ottavo contro Vitalis

A salvare il borsino della mattinata delle spadiste c’ha pensato Alberta Santuccio, che contro l’atleta di Singapore Abdul Rahman ha faticato un po’ nella prima parte dell’assalto, sciogliendosi alla distanza e chiudendo senza grosse difficoltà sul 15-10.

Per l’azzurra, testa di serie numero 4 del tabellone, adesso c’è un match non semplice negli ottavi di finale contro la transalpina Vitalis (ore 14,30), ma resta comunque l’ultima carta da medaglia di una gara che nelle intenzioni avrebbe dovuto rivelarsi molto più foriera di buoni propositi. Le sorprese comunque non sono mancate: poco prima era uscita anche la cinese Sun, campione in carica della spada femminile, e pure la brasiliana Moellhausen.